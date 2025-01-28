Кохана Енріке Іглесіаса Анна Курнікова з’явилася в інвалідному візку: що сталося

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова — пара, яка є однією з найвитриваліших та найцікавіших серед знаменитостей, вони разом уже понад два десятиліття. Проте вони рідко діляться новинами про своє особисте життя. Днями тенісистку Курнікову, яка закінчила кар'єру у 2007 році, сфотографували у супроводі її дочок і кількох друзів. Вона була в інвалідному візку, а на нозі було ортопедичне взуття, що свідчить про те, що Анна нещодавно отримала травму, пише Hola.

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Курнікову побачили у розкішному торговому центрі Bal Harbour в Маямі, штат Флорида. Подруга штовхала її візок, а поруч були її діти — Люсі та Марія. На Курніковій було повністю чорне вбрання та сонцезахисні окуляри. Її сфотографували, коли вони робили покупки в торговому центрі.

Марія тримала в руці рожеву сумку, а Люсі слухала матір, коли вони були на парковці торгового центру. Дівчатка були одягнені однаково — у білі футболки й джинси.

Люсі сім років, а Марії чотири. У Курнікової та Іглесіаса також є син Ніколас, який є близнюком Люсі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Енріке Іглесіас засмутив велику кількість дівчат та жінок.

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