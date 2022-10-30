«Більше сексу, ніж будь-коли»: «залишивший Курнікову» Іглесіас здивував відвертістю

Енріке Іглесіас та Анна Курнікова разом понад 20 років. За цей час пара пережила багато, у тому числі розставання та переслідування фанаток. Іспанець завжди відрізнявся велелюбністю, а його дружина була берегинею сімейних цінностей.



При цьому преса постійно «розлучає» пару, видаючи їх випадкові слова за «відверті зізнання», пише essentiallysports.



Сам Енріке ставиться до цього з легкою усмішкою й вважає, що подібні статті працюють на його популярність.



Цього року співак рідко з'являється вдома. Вкотре він покинув дружину, щоб дати концерт у Катарі. Енріке змушений працювати, подорожуючи США та миром з гастролями. Анна супроводжувати чоловіка не може, адже вона виховує дітей. У 2017 році Курнікова подарувала Іглесіасу двійнят — сина Ніколаса та дочку Люсі, а у 2020 році Анна стала багатодітною мамою, народивши малу Мері.



При цьому в останньому інтерв'ю Енріке зізнався, що попри «розлучення», діти вдихнули в них з Анною нове життя. Інтиму у них з тенісисткою побільшало. Батьківство цікаво позначилося на іспанці, нове становище розкрило чоловічу силу артиста.



«Зараз у нас сексу більше, ніж будь-коли. Іноді ми так захоплюємося, що замість сніданку … Загалом, менше його точно не стало», — широко посміхаючись заявив Іглесіас.



Можливо, завдяки пресі, яка приписує йому постійні інтрижки.

Нагадаємо, Курнікова та Іглесіас познайомилися у 2001 році на зйомках кліпу Escape. Вже через рік пара вперше вийшла у світ, відвідавши церемонію MTV Video Music Awards. Зараз у пари троє дітей — Ніколас, Люсі та Маша. Діти зробили артиста домашнім, він намагається проводити з малюками якнайбільше часу. А чутки про розставання співака та тенісистки іноді спливають у публічному просторі, підігріваючи інтерес до творчості Іглесіаса.

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