Відомий футболіст під дулом пістолета захистив вагітну дружину від грабіжників

Відомий іспанський футболіст, 29-річний форвард «Атлетика» Алекс Беренгер, який завоював у складі команди з Більбао Кубок і Суперкубок Іспанії, запобіг спробі пограбування свого будинку в Мунгії, повідомляє El Correo. Раніше жертвами збройного пограбування стали ексфутболіст «Шахтаря» та його красуня-дружина.

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За інформацією видання, троє озброєних злочинців у каптурах проникли на територію будинку футболіста, коли нападник клубу з Більбао перебував усередині разом із вагітною дружиною.

Помітивши зловмисників, які були в саду, Беренгер швидко зачинив скляні двері, не давши їм зайти всередину. Поки один із них намагався відчинити двері залізним прутом, інший направив пістолет на гравця та його дружину. Не зумівши проникнути усередину, грабіжники втекли.

Після інциденту було активовано систему безпеки будинку, і на місце події прибула поліція. Беренгер та його дружина не постраждали. Поліція розпочала розслідування спроби пограбування.

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У нинішньому сезоні Беренгер, який раніше виступав в «Осасуні» та «Торіно», у 20 матчах чемпіонату Іспанії забив 5 голів і віддав 5 результативних передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з футболу та його дівчину зв'язали та побили під час зухвалого пограбування в Парижі.

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