«Мої харизматичні закохані зайчики пахнуть кавою»: майстриня Катерина Бойко про цікаві подарунки до свят

Всесвітньо відомий скандинавський тренд-аналітик Стефан Нільсон, з яким нещодавно вийшло ексклюзивне інтерв’ю у «ФАКТАХ», сказав, що хендмейд — один з головних трендів майбутнього. Українські майстри, попри війну, створюють неймовірно цікаві та вишукані роботи. Це й прикраси, які роблять вбрання особливим, і порцеляновий посуд… Іграшки — особлива ніша у хендмейді, зокрема інтер’єрні. Майстриня Катерина Бойко створює ляльок та звірят, які можна назвати справжніми витворами мистецтва. Сьогодні мова піде про парочки звірят, вироблені у техніці «ґрунтований текстиль» напередодні Дня святого Валентина. В інтерв’ю «ФАКТАМ» майстриня Катерина Бойко розповіла про свої роботи, які відомі не тільки в Україні, а й за кордоном.

«У моїй колекції є інтер'єрні зайчики, котики, їжачки…»

— Техніка «ґрунтований текстиль» дуже цікава, — говорить Катерина Бойко. — Вона потребує небагато зусиль, але чимало часу. В цій техніці можна зробити як маленький брелок для ключів, так і велику інтер'єрну іграшку. У ній можна створювати і ялинкові прикраси. Усе залежить від вашої фантазії та вміння працювати з матеріалами, голкою та нитками. Техніка «ґрунтований текстиль» — це процес покриття виробу з тканини спеціальною рідиною, яку я готую із завареної натуральної міцної кави й клею. Після повного висихання виріб покривається другим шаром вже з текстильною фарбою, основі надається тон, а потім можна деталізувати відтінки. Виріб з тканини має стати твердим, цупким та вологостійким. Важливо, щоб надалі він не деформувався й при цьому залишався легким.

ВІДЕО ДНЯ

— Які звірята є у вашій колекції робіт?

— Це інтер'єрні зайчики, котики, їжачки, лисичка. Для їх створення зазвичай потрібні лише бавовна та синтепух як наповнювач. Все починається з ідеї. Потім я роблю викрійки та відшиваю деталі. Щільно набиваю їх синтепухом і зшиваю усе докупи. Можна робити дротяний каркас, але у моїх зайчат він тільки на вушках, щоб можна було надати їм форму та бажаний нахил. Далі ґрунтую іграшку клейовим розчином на основі міцної кави, про який вже згадувала. Тож мої іграшки мають кавовий аромат. Після того як все просохло, покриваю другим шаром розчину кави, але вже з додаванням фарби для текстилю. Після другого просихання розмальовую іграшку фарбою та надаю бажаних відтінків. Фінішним покриттям може бути лак, але я його не використовую, бо тоді не так відчувається аромат кави й виріб матиме блиск, а мені подобається матовий ефект. Наприклад, мої інтер'єрні зайці мають вінтажний вигляд. Тканину для їхнього одягу я теж зістарила розчином кави.

Ці зайчики справді мають казковий вигляд

РЕКЛАМА

— Скільки часу йде на створення одного звірятка? Що найскладніше у процесі роботи, а що — найприємніше?

— На виготовлення потрібно щонайменше два дні. Мабуть, найскладніше — це правильно намалювати викрійку для майбутнього виробу та рівненько прошити шви, щоб на готовому й пофарбованому виробі не були помітні навіть незначні нерівності. Найприємніший процес — малюючи, надати зайченятам чи їжачкам певних емоцій. Також дуже цікаво створювати одяг та аксесуари.

РЕКЛАМА

«Такі парочки прикрасять будь-який куточок оселі»

— До Дня закоханих створила парочку зайців, доповнених милими дрібничками — наприклад, букетиком з натуральних сухоцвітів, — продовжує Катерина Бойко. — Ці зайчики в коричневому кольорі (фото у заголовку). Хотілось їх зробити такими теплими і, мабуть, вже весняними. Милі іграшки дарують на День святого Валентина або на Великдень. Зайці — це символ весни, тепла, ніжності, вони дійсно дуже милі. Такі парочки прикрасять будь-який куточок оселі. Люблю дарувати людям позитивні емоції. А ось — пара їжачків. Голочки, які стирчать, наче справжні, зробила з ниток. Щоб досягти такого ефекту, потрібно правильно висушити іграшки після ґрунтування. Особливого колориту кожній роботі надають деталі. Наприклад, у декорі їжачків це ягідки та грибочки.

РЕКЛАМА

Їжачки, створені Катериною Бойко, дуже колоритні

— Як довго тримається аромат кави?

— Після повного висихання іграшки аромат кави відчутний ще з порогу, але, звісно, з часом він стає не таким яскравим. Зазвичай іграшки в мене надовго не затримуються і переїжджають до нового власника, тож конкретно не можу сказати, як довго зберігається аромат.

«Якщо необхідно іграшку почистити, краще за все змахнути пил серветкою або м'якою щіткою»

— Чи можна надати іграшкам інші аромати? Наприклад, лаванди.

— Гадаю, цікаво було б поекспериментувати з різними ароматами. Щодо лаванди, вона зазвичай пахне, коли її торкаються або розминають. Можливо, хорошою ідеєю було б прив’язати до іграшки саше з сухою лавандою. Коли захочете відчути аромат цих квітів, можете пом’яти саше — і ця ваша мрія здійсниться.

Катерина Бойко: «Люблю дарувати людям позитивні емоції»

— Кожне вбрання ваших персонажів цікаво розглядати у деталях. Воно таке вишукане!

— Одяг шию в основному знімний, але оскільки ці вироби не ігрові, то, скоріш за все, його не доведеться знімати.

— Чи можна комбінувати техніку «ґрунтованого текстилю» в іграшках з іншими техніками?

— Звісно, експериментувати завжди цікаво. Для цього потрібні матеріали та час.

— Як доглядати за такими іграшками та правильно зберігати їх?

— Іграшки у техніці «ґрунтований текстиль» не потребують особливого догляду, вони вологостійкі, але, якщо необхідно іграшку почистити, краще за все змахнути пил серветкою або м'якою щіткою.

— Як дарувати м’які іграшки на День святого Валентина? Можливо, варто доповнити подарунок цукерками, трояндами, листівкою?

— Звісно, кожна людина має свій смак. Мені, наприклад, подобається оформлювати подарункові бокси. В таку коробку можна покласти щось згідно з вподобаннями людини, якій призначений подарунок. Наприклад, це можуть бути м’яка іграшка, букетик сухоцвітів та ласощі у вигляді сердечок.

— Чи можна створити з ґрунтованого текстилю прикраси — наприклад, намисто чи сережки?

— Я створюю брелоки. Вони вологостійкі, а тому не бояться ні дощу, ні снігу, якщо будуть висіти на сумочці.

— Яке ваше творче кредо?

— Не зупинятись, експериментувати, створювати щось нове й цікаве! І головне — дарувати людям позитивні емоції. Для мене це дуже важливо.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» до Дня святого Валентина, який вже не за горами?

— Усім закоханим бажаю цінувати час поряд з вашими половинками. Даруйте любов — і ви обов'язково отримаєте її у відповідь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, які букети краще вибирати до Дня святого Валентина.

Фото Катерини Бойко

3

Читайте нас у Facebook