Модний букет до Дня святого Валентина: ці поради варто взяти на замітку

День святого Валентина — це ода коханню. Як казав легендарний співак Френк Сінатра, прості слова «Я тебе кохаю» дорожчі за будь-які гроші.

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Це свято неможливо уявити без квітів. Які ж букети сьогодні є актуальними? Насамперед, монокомпозиції з кольорів одного виду та кольору. Наприклад, дуже стильно виглядатиме букет з червоних чи білих троянд, або ніжно-рожевих тюльпанів.

Ще одна тенденція — доповнювати букети лавандою. Така композиція виглядає незвично. Ефектним може бути букет з ніжними рожевими або білими трояндами, бузком та лавандою. Бузок у лютому викликає особливі емоції.

Що стосується форми букета, актуальні композиції, що нагадують оберемки квітів — наче вони зірвані щойно на клумбі.

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Вибираючи троянди, пам'ятайте: сорти, як готелі, оцінюються за системою зірок. Чотири зірки — найвища оцінка. Один із важливих критеріїв — аромат троянди. Адже пахнуть далеко не всі троянди. Чим більше пелюсток у квітці, тим довше вона буде тішити своєю красою.

Доповнити букет можна м'якою іграшкою, прикрасою, модним аксесуаром або парфумом.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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