Новий рік приносить нові тренди у всьому: у дизайні інтер'єру, фешн- і б'юті-індустрії, гастрономії, туризмі… Тренд-форкастери — фахівці, які прогнозують тенденції задовго до їхньої появи. Провідні бренди враховують ці прогнози у своїй діяльності, оскільки без знання трендів на етапі їх прогнозування успішний бізнес неможливий. Шведський тренд-аналітик Стефан Нільсон — один із найвпливовіших експертів у світі. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він розповів про нові тенденції у стилі життя у 2025 році.

«Поки штучний інтелект не запропонував у дизайні жодної нової ідеї»

— Стефане, які кольори будуть актуальні у дизайні інтер'єру у 2025 році?

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— На зміну яскравим відтінкам, які були фаворитами 2024 року, прийдуть більш приглушені. Буде спостерігатися повернення до м'якого бежевого та сірого, які добре поєднуються з пилово-рожевим та фіолетовим. Крім того, актуальна так звана «фольклорна» палітра з помаранчевим, коричневим, зеленим та бірюзовим кольорами. Найкращим рішенням у 2025 році буде поєднання трьох кольорів. Можливо, два з них будуть м'якшими, а третій — акцентним.

Актуальна так звана «фольклорна» палітра з помаранчевим, коричневим та зеленим кольорами (фото з альбому Ольги Сметанської)

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— Які ще тенденції у дизайні ми побачимо у 2025 році?

— Ностальгія, ретро, ​​сюрреалізм матимуть місце у наших уподобаннях. Ці тенденції свідчать про прагнення людей уникнути реальності сьогоднішнього дня, втекти в минуле чи інші світи. Сюрреалізм може бути гротескним і мрійливим, як в «Алісі в Країні чудес» Льюїса Керрола.

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— В одному з оглядів на вашому сайті ви згадали тенденцію «Анти-ШІ». Що вона означає?

— Штучний інтелект дещо лякає. Не бажаючи жити у світі ШІ, люди шукають речі реальні та автентичні.

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— Як штучний інтелект вплинув на дизайн? І як може вплинути на нього в майбутньому?

— Спочатку були дуже високі очікування, але тепер, я думаю, ми дивитимемося на це тверезо. Якщо говорити про справжній дизайн, вважаю, ми бачитимемо менше ШІ. Цінуватимуться речі, зроблені реальними людьми. Поки що штучний інтелект не запропонував у дизайні жодної нової ідеї. У майбутньому це може змінитися, але зараз ми налаштовані трохи скептично.

«Сміливо поєднуйте вінтажні речі із сучасними»

— У багатьох модних журналах з'явилися розділи про вінтаж. Чому інтерес до нього зростає?

— Вінтаж пов'язаний із ностальгією, про яку я вже згадав. Людям подобаються речі з історією.

— Як правильно поєднувати в інтер'єрі нові та вінтажні речі?

— Робіть це сміливо. Моя порада: комбінуйте великі предмети різного часу. Наприклад, шафу дев'ятнадцятого століття та сучасний диван. Або, скажімо, комод із 1950-х років з лампою 2024 року. Також цілком припустимо комбінувати в інтер'єрі речі 1950-х та 1990-х років. У Pinterest цей спосіб стилізації навіть назвали «дідусевою еклектикою».

— Зараз, попри війну, в Україні стрімко розвивається хендмейд. Деякі майстри роблять неймовірні речі, наприклад, з порцеляни чи тканин. Як ви вважаєте, які перспективи має хендмейд? І як талановиті майстри можуть вийти на світовий ринок?

— Я бачу у хендмейді величезний потенціал. Це один із головних трендів майбутнього. Відомі бренди залучають до співпраці творців хендмейду. Ви питаєте, як майстри можуть вийти на світовий ринок. Я б порадив їм брати участь у міжнародних ярмарках та дизайнерських заходах і там показувати свою творчість.

Український хендмейд стрімко розвивається. Кольє, створене майстринею Оксаною Гольською, вражає красою (фото з альбому Ольги Сметанської)

— Я читала, що ви брали участь у розробці кухні майбутнього. Що в ній незвичайного?

— Протягом трьох років я пропонував нові кухонні рішення з упором на майбутнє. Кухня майбутнього — це кухня, яка може бути трансформована. Після того, як ви приготували обід та поїли, така кухня легко перетворюється на кімнату, де ви можете відпочивати.

— Під час пандемії багато людей працювали з дому онлайн. Це збереглось і зараз. Чи повернуться люди до офісної роботи, як це було раніше?

— Я бачу, що дедалі більше компаній намагаються повернути співробітників до офісу. Я розумію, що більшість людей хотіли б працювати з дому, але керівництво хоче відстежувати виконання обов'язків персоналом. Ніхто насправді не знає, як все це змінюватиметься. Але я бачу, як багато створюється коворкінг-просторів. Можливо, це компроміс? Робоче місце, яке виглядає приємніше та затишніше, могло б стати гарним рішенням.

— Які нові тенденції з'явилися у сфері подорожей?

— Зараз дуже популярний напрямок у туризмі — Японія. Незадовго до пандемії йшлося про поїздки до «других міст» європейських країн, тобто до другого за величиною міста. Я бачу, що цей інтерес повертається.

— Які нові тенденції, на вашу думку, з'являються у гастрономії?

— Фудексперти говорять про те, що їжа стає гострішою. Наприклад, дедалі більше у стравах використовується перцю чилі.

«Деякі тренди з'являються як реакція на щось»

— Зараз все більше людей говорять про цифровий детокс, тобто бажання відпочити від Інтернету та соціальних мереж. Що ви думаєте про це?

— Справді. І я також бачу необхідність цього.

— Як з'являються нові тренди?

— Треба розуміти, що будь-яке передбачення — це припущення. Дуже важливо враховувати статистику. Якщо ми бачимо, що вона змінюється, можливо, виникає нова тенденція. Деякі тренди з'являються як реакція на щось. Якщо у нас багато чогось, то, мабуть, незабаром люди захочуть іншого. Наприклад, перенаситившись певними відтінками кольорів у дизайні, ми прагнемо бачити інші. Також на формування тенденцій впливає те, що відбувається у світі. Люди бояться світової рецесії, воєн та зміни клімату, тому шукають комфорту та ностальгічних речей.

— Що ви думаєте про перспективи професії тренд-аналітика? Де молодь може навчитися цього?

— Насправді професійний тренд-аналітик, дивлячись на навколишнє життя, говорить про наші мрії та про те, чого ми прагнемо. Це як бачити перспективу з вертольота. І вона дуже цікава. Тренд-аналітик, який говорить тільки, наприклад, про колір або модний одяг, дещо нудний. Цікавою є повна перспектива. Коли я почав працювати на телебаченні у Швеції і розповідати про нові тенденції, мене хотіли назвати «життєвим експертом», а не «експертом з трендів». Щодо того, де можна освоїти професію тренд-аналітика, є школи. Але якщо хтось хоче стати тренд-аналітиком, я б порадив розпочати ось із чого. Сядьте та складіть список із 20−30 речей, які зараз у тренді. Це можуть бути різні сфери: дизайн, їжа, подорожі… Потім відкрийте нову сторінку та подумайте, як ці речі розвиватимуться через два-три роки. Щось залишиться тим самим, а щось повністю зміниться…

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Фото в заголовку з альбому Стефана Нільсона

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