«Дуже сумую за тобою»: Ектор Хіменес-Браво вразив відвертим зізнанням (фото)

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно здивував шанувальників, розчулив зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор виклав світлини та відео з мамою, яка живе у його рідній країні — Колумбії. Шеф-кухар зізнався, що дуже за нею сумує. На фото кадри зустрічі з мамою у Києві, на знімальному майданчику телепроєкту та вдома в Ектора, в Ірпені.

ВІДЕО ДНЯ

«І так, це правда, для своїх мам ми завжди лишаємось маленькими… - написав Ектор. — Які б дорослі не були… Дуже сумую за тобою, моя мамо. І так шкода що нас розділяє відстань…

З посмішкою згадую моменти, коли ми були разом, як готували вдома, як я показував тобі Ірпінь, Київ, як ми разом знімались на «Мастер Шеф» і як я тебе знайомив зі своєю другою сімʼєю — командою. Так цінно, що ці спогади є, і так чудово, що я можу поділитися ними з вами".

РЕКЛАМА

Підписники Ектора були розчулені відвертістю шеф-кухаря та підтримали його у коментарях.

«Мама — це святе, — написали у відповідь. — Ваша матуся може вами пишатися».

РЕКЛАМА

«Дуже красива у вас мама, — зауважили підписники. — Бажаю вам щастя!»

«Яка гарна! - відреагували на світлини. — Міцного здоров'я і довгі літа матусі».

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 14-го сезону «МастерШеф» розповіла про виклики під час великої війни.

150

Читайте нас у Facebook