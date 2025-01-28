41.77 / 42.33 43.76 / 44.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Дуже сумую за тобою»: Ектор Хіменес-Браво вразив відвертим зізнанням (фото)

18:01 28 січня 2025
Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно здивував шанувальників, розчулив зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор виклав світлини та відео з мамою, яка живе у його рідній країні — Колумбії. Шеф-кухар зізнався, що дуже за нею сумує. На фото кадри зустрічі з мамою у Києві, на знімальному майданчику телепроєкту та вдома в Ектора, в Ірпені.

«І так, це правда, для своїх мам ми завжди лишаємось маленькими… - написав Ектор. — Які б дорослі не були… Дуже сумую за тобою, моя мамо. І так шкода що нас розділяє відстань…

З посмішкою згадую моменти, коли ми були разом, як готували вдома, як я показував тобі Ірпінь, Київ, як ми разом знімались на «Мастер Шеф» і як я тебе знайомив зі своєю другою сімʼєю — командою. Так цінно, що ці спогади є, і так чудово, що я можу поділитися ними з вами".

РЕКЛАМА

Підписники Ектора були розчулені відвертістю шеф-кухаря та підтримали його у коментарях.

«Мама — це святе, — написали у відповідь. — Ваша матуся може вами пишатися».

РЕКЛАМА

«Дуже красива у вас мама, — зауважили підписники. — Бажаю вам щастя!»

«Яка гарна! - відреагували на світлини. — Міцного здоров'я і довгі літа матусі».

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» переможниця 14-го сезону «МастерШеф» розповіла про виклики під час великої війни.

Читайте також: «Я прийняв рішення»: Ектор Хіменес-Браво шокував мережу

150

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В сервісному центрі МВС

З лютого для водіїв почнуть діяти нові правила: що важливо знати

Сергій та Сніжана Бабкіни

Іспанський сором: мережа обурена поведінкою родини Бабкіних

Володимир Дантес

Я обожнюю її: Дантес вразив зізнанням

Чищення унітазу, фото з відкритих джерел

Так роблять у Туреччині: господині у захваті від результатів дії диво-розчину з трьох інгредієнтів на унітаз

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту