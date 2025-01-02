«Я прийняв рішення»: Ектор Хіменес-Браво шокував мережу (фото)

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф», зйомки якого стартували напередодні Нового року, Ектор Хіменес-Браво вразив зізнанням. На своїй сторінці у соціальній мережі Ектор виклав відео та допис про рішення, яке змінило його життя. Виявляється, рік тому шеф-кухар наважився на пересадку волосся.

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«Рік тому я прийняв рішення змінити своє життя і зробити пересадку волосся, — зізнався Ектор. — І сьогодні можу з впевненістю сказати, що це був правильний вибір. Результат говорить сам за себе. Тепер я почуваю себе впевненішим і щасливішим, бо зробив крок до кращої версії себе».

Ектор показав процес від початку, коли знаходився у лікарні, до фінального результату через рік. Підписники поділилися своїми враженнями від цього кроку шеф-кухаря та підтримали Ектора у коментарях.

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«Герой! — написали у відповідь. — Це ж, мабуть, боляче. Але результат супер!»

«Ви красунчик», — підтримали Ектора шанувальники.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Ектор Хіменес-Браво розчулив мережу фото з улюбленцями.

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