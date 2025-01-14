«Ось це справжнє щастя»: відомий шеф-кухар здивував зізнанням

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно шокував мережу, звернувся до своїх шанувальників. На сторінці у соціальній мережі Ектор виклав світлини зі святковим тортом з цифрою 53 та допис про щастя. Саме так шеф-кухар привітав себе з днем народження.

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Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ектор повернувся з відпустки до свого дому в Ірпені та почав волонтерити. Згодом відновилися записи «МастерШефа», й зараз йде робота над пʼятнадцятим сезоном популярного кулінарного шоу.

«Колись я думав, що щастя — це велике коло друзів, святкування, галас навколо, — зізнався Ектор. — Але сьогодні я знаю: справжнє щастя — це час із тими, кого ти любиш, із тими, хто любить тебе. Це вечори, коли сміх заповнює кімнату, і байдуже, скільки людей в тій кімнаті… Це ранки, коли ти прокидаєшся з відчуттям вдячності за новий день, за змогу жити тут і зараз.

Я дякую вам за теплі слова, за ваші побажання, за те, що ви є поруч. А друзям і рідним — за те, що ви моя підтримка, моє натхнення і мій дім, куди завжди хочеться повертатися. Ви — моє найбільше багатство.

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Дякую, що йдете зі мною в новий, 53-й рік життя. Попереду — тільки краще, бо зі мною кращі".

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До привітань приєдналися колеги та друзі шеф-кухаря.

«З днем народження, — написали у відповідь. — Здійснення всіх мрій. Мирного неба».

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«На торті явно забули цифри місцями поміняти», — натякнули, що Ектор має гарний вигляд на свої роки.

«Вітаю й щиро дякую за те, що ви справжній українець», — зізналися під дописом.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що відома шеф-кухарка дала поради.

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