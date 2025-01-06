Відомий український репер Потап (Олексій Потапенко), який схоже зустрічав Новий рік без Насті Каменських, хоче повернутися в Україну та відновити свою репутацію на Батьківщині. Це пов’язано з тим, що у нього виникли проблеми з грошима. Про це з посиланням на власні джерела повідомив український блогер-пліткар Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі.

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Так, за його даними, продюсер навіть запропонував співпрацю співачці Анні Буткевич. Потап пропонує їй написати декілька пісень та просувати її творчість.

«Потап зараз активно шукає нове джерело фінансування його красивого життя. Підкатує до доньки засновника мережі (супермаркетів АТБ. — Авт.). Хоче розвести Аню Буткевич на написання пісень для неї, формування репертуару і створення креативу та промо. У разі, якщо Буткевич клюне, Потап знову озолотиться. А гроші йому треба, бо хоче повернутися в Україну скоро. Навіть концерт хоче великий влаштувати. Підшукує команду, яка зможе його відбілити. Льоші нашептали, що саме час готувати підґрунтя для повернення», — сказав блогер.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Настя Каменських вперше за довгий час опублікувала фото з чоловіком, а Потап зізнався у «зраді».

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