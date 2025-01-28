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Політика

Михайло Федоров на подкасті «Закрив раунд»: як перевести міністерство на OKR

15:44 28 січня 2025
Михайло Федоров на подкасті «Закрив раунд»

Спеціальним гостем фінального випуску подкасту «Закрив раунд» у 2024 році став міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Це вже друга поява міністра у подкасті, і цього разу розмова виявилася ще більш насиченою: від обговорення особистих викликів до ракетної програми.

Михайло Федоров поділився, як змінювалося Міністерство цифрової трансформації за останні два роки. Розповів про впровадження OKR (Objectives and Key Results) як системи цілепокладання, ключові виклики на шляху до цифровізації та залучення талантів до державного сектору.

Однією з ключових тем став штучний інтелект. Федоров розповів, як AI впливає на освіту, управління державою та навіть особисте життя. Зокрема, обговорювали, як ChatGPT і подібні інструменти змінюють підходи до роботи, навчання та прийняття рішень.

Говорили й про українську ракетну програму, що має амбітну ціль виробити майже 3000 ракет у 2025 році.

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Окрім професійних питань, Михайло поділився думками про дисципліну, боротьбу з втомою, згадали навіть серіал «Сліпа» та TikTok.

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