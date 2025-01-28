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Вони зможуть: експерт розповів, скільки років рф матиме можливість воювати

10:23 29 січня 2025
військова техніка для російських військ

Військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко переконаний, що армія рф може воювати ще два роки. Все це завдяки великому запасу старої радянської техніки. Її ремонтують, комбінуючи з деталями інших машин, і відправляють на фронт, повідомляє rbc.ua.

«У рф багато техніки, — каже експерт. - Що стосується особового складу, ще 4−5 років вони зможуть забезпечувати свої збройні сили. З літа минулого року до теперішнього часу окупанти збільшили постачання до збройних сил різними способами з 35 до 55 тисяч осіб на місяць».

Також Романенко додав, що тільки одна Північна Корея забезпечує 60% боєприпасів для рф та поставила понад 2,5 мільйона за останній час.

«Вся Європа за півтора року допомогла нам лише на мільйон боєприпасів, — зазначив експерт. — Вона дуже повільно відновлює роботу підприємств оборонно-промислового комплексу. Треба прагматично підходити до оцінки потенційних можливостей та реальної допомоги, яку нам постачають».

Раніше Ігор Романенко розповідав, на яку зброю Україна робитиме ставку наступного року.

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