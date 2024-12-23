США тут дозволили, а там заборонили: на яку зброю Україна робитиме ставку наступного року

Те, що у США лунають різні думки щодо застосування американської зброї по військових цілях на території ворога, актуалізує для України питання розвитку вітчизняного озброєння. У 2025 році ставка робитиметься саме на нього, пояснює засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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«Вже проводяться випробування свого, вітчизняного, це розширюватиме наші можливості… США тут дозволили, там вони заборонили. А необхідність у потужніших засобах завдання ураження по об’єктах противника у нас велика», — зазначив Романенко.

За словами генерал-лейтенанта, активно розвивається дронова програма. На перспективу — ракетна.

«А проміжок між тим та іншим — це дрони-ракети, за можливостями й за характеристиками. Серед них і ті, які пройшли випробування й масштабуються у виробництві та ефективно застосовуються по об’єктах противника», — додав Ігор Романенко.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що ракет-дронів українського виробництва ставатиме дедалі більше.

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