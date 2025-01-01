Щоб зберегти нашу державу: експерт пояснив, що потрібно зробити Україні, аби зупинити рф

Попри те, що окупанти мають колосальні втрати, українські воїни поки не в змозі зупинити їх просування вперед, зазначає генерал-лейтенант Ігор Романенко.

ВІДЕО ДНЯ

«Незважаючи на всі втрати в озброєнні, техніці та живій силі, ворогу вдається повільно, але просуватися вперед і завдяки цьому захоплювати нові українські території. І цього року ми їх втратили достатньо. Силам оборони треба зосереджуватися не просто на констатації великих втрат противника, а зупинити його просування і покращувати ситуацію на фронті», — каже експерт.

Експерт зазначив, що потрібно рішучіше й енергійніше підіймати потенціал українських підприємств оборонно-промислового комплексу.

«Також потрібно розв’язати питання мобілізації — це поповнення українських частин і бригад, насамперед тих, які воюють на лінії зіткнення. Ці рішення спрямовані на те, щоб зберегти нашу державу й відстояти інтереси нашого народу».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували думку військового аналітика Ігаля Левіна: «Щоб Україна вистояла в цій війні, вашій владі потрібно ухвалити дуже непопулярні рішення».

РЕКЛАМА

146

Читайте нас у Facebook