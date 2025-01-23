Окупанти розстріляли шістьох українських військовополонених, розпочато розслідування

Мережею шириться відео з розстрілом російськими терористами беззбройних українських військовополонених. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, на відео росіяни розстріляли шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Доля сьомого бійця невідома, оскільки відео обривається.

«Розстріл кожного з тих, хто потрапив у полон, відбувається на очах в інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм „лежати та закрити рот“, а „оператор“ злочину озвучує „Один — мій“, а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених», — пише Лубінець.

Омбудсмен додав, що російські окупанти ніколи не славляться гідним поводженням із військовополоненими й вчергове продемонстрували свою безпорадність й злочинність.

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«Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований! Відсутність відповідальності перетворює злочин у системність», — додав він.

Своєю чергою, в Офісі генерального прокурора повідомили, що за фактом розстрілу українських військовополонених у Донецькій області розпочато досудове розслідування.



Згідно з попередніми даними, під час штурму позицій українських воїнів терористи захопили у полон шістьох бійців й потім розстріляли.

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«Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння», — додали в Офісі генпрокурора.

Зазначимо, що росія постійно вчиняє численні воєнні злочини під час війни проти України. Серед них — масові вбивства цивільних, обстріли житлових районів, лікарень, шкіл та іншої цивільної інфраструктури.

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