Військовий потрапив у полон: юрист розповів, що потрібно зробити рідним насамперед

Юрист Українського ветеранського фонду Ярослав Хоменко розповів, що мають робити родичі військового, який потрапив у полон. Знання алгоритму дій у такому разі дозволить рідним заощадити час та збільшити шанси на успішний пошук захисника і його повернення додому, розповів він у проєкті «Ранок Вдома».

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Так, спершу родичі мають зібрати всю інформацію, яка буде доступною.

«Дуже рекомендую звернутися до Служби цивільно-військового співробітництва, а саме до посадових осіб, які працюють в патронатних службах. Такі служби нещодавно запрацювали у військових частинах. Там насправді дуже багато чого можуть підказати та допомогти, бо це ті люди, які були найближче до подій, і вони зможуть допомогти зібрати максимальну інформацію, наприклад, обставини потрапляння в полон — як, де, коли. Після цього треба звернутись до Національної поліції із заявою, за якою буде відкрито кримінальне провадження. Далі треба дізнатись прізвище слідчого, його контактні дані й вже контактувати з ним, повідомити йому всю наявну інформацію, яку вдалось на той момент зібрати. І надалі треба взаємодіяти зі слідчим, якщо буде якась нова інформація щодо обставин потрапляння в полон або стануть відомі додаткові обставини», — повідомив він.

Також Хоменко радить звернутись до Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, який створений при Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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«Це компетентний орган, який на цьому питанні спеціалізується. На сайті штабу є особистий кабінет, куди родина військовополоненого може надати свою інформацію, ті ж відомості, обставини, які вже стали відомі. У деяких випадках також доречно звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (омбудсмен), оскільки він має право звертатися до уповноваженого з прав людини Росії та взаємодіяти з питання військовополонених. Також є Міжнародний комітет Червоного Хреста і Півмісяця. Є ще спеціальна група ООН», — розповів він.

Хоменко додав, що в поліцію можна звернутися телефоном або прийти на прийом.

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«У Координаційного штабу з питань військовополонених є приймальня в Києві, також у них на сайті є електронна пошта і номери телефонів, за якими можна звернутись. Міжнародний Червоний Хрест — так само, відповідну інформацію можна почерпнути на сайті, в інтернеті. Але після звернення людини до державних установ, до тієї ж поліції, там дуже часто скеровують, надають інформацію, куди можна додатково звернутись, отримати якусь консультацію, надають контакти», — сказав він.

За словами юриста, факт полону можна підтвердити за допомогою довідки з ТЦК, витягу з Єдиного державного реєстру або витягу з реєстру осіб, які зникли безвісти або потрапили в полон за особливих обставин.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно окупанти знову розстріляли українських полонених.

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