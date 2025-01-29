В Києві вранці пролунав вибух, а біля метро впали уламки дрону ворога

В ніч на середу, 29 січня, російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу «шахед». У низці областей було оголошено повітряну тривогу, працювали сили ППО.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Ворожі дрони постійно маневрували і рухалися у різні напрямки над кількома областями.

0 05.08 повітряну тривогу оголосили в столиці.

РЕКЛАМА

Приблизно о 05:38 в Києві пролунав сильний вибух. Військові заявили про фіксацію руху БПЛА противника, зокрема, у бік столиці з північно-східного напрямку.

РЕКЛАМА

Згодом мер столиці Віталій Клико заявив, що в Києві зафіксоване падіння фрагментів російського безпілотника біля однієї зі станцій метро.

За словами міського голови, це сталося в Дарницькому районі.

РЕКЛАМА

Також Кличко додав, що на місце падіння фрагментів ворожої повітряної цілі виїхали екстрені служби.

Крім того, міський голова повідомив, що уламки БПЛА ворога в Дарницькому районі при падінні пошкодили огорожу та окрему розташовану будівлю прохідної Дарницького депо.

«Всі служби на місці. Наразі пожежі немає, потерпілих не виявили», — розповів мер.

Не менш «спокійною» була ніч і у російських загарбників. Так, У місті Кстово нижегородської області рф у ніч проти 29 січня пролунали вибухи на тлі фіксації безпілотників. За попередніми даними, був уражений нафтопереробний завод, на якому спалахнула пожежа.

Вибухи в районі Кстово пролунали після опівночі. За даними росмедіа, жителі міста скаржилися на дрони.

Також в російських мережах писали про роботу систем протиповітряної оборони у Нижегородській області.

Пізніше в інтернеті з'явилися кадри про пожежу, як стверджується, на території НПЗ «Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез», розташований у Кстово.

В моніторингових каналах озвучують думку, що саме це підприємство було ціллю цієї дронової атаки. За непідтвердженою інформацією, даний НПЗ був уражений БПЛА.

Пізніше губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що «внаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника».

«Ліквідацією займання зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає», — розповів російський чиновник.

Зазначимо, що місто Кстово розташоване на правому березі Волги за 29 км від Нижнього Новгорода. Відстань до кордону з Україною складає близько 800 кілометрів.

Також під ударом українських безпілотників опинилися інфраструктура в Смоленській і Тверській областях. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.



Так, у Смоленській області безпілотники атакували цивільну інфраструктуру. До того ж у різних районах області зазнали масованої атаки БПЛА.

«За попередньою інформацією один із безпілотників збито під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики», — зазначив «губернатор» області Анохін.

Своє чергою, «губернатор» Тверської області Ігор Руденя повідомив про відбиття атаки 14 БпЛА над Торопецьким округом регіону. Дані про постраждалих і пошкодження відсутні. А очільник Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі повідомив про перехоплення та знищення силами ППО Міноборони рф 26 безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема 3 реактивних.

До того ж в аеропорту Казані через загрозу атаки безпілотників запроваджували план «Килим». Затримувалися рейси літаків на виліт і на приліт. На даний момент обмеження скасовані.

Карта місцевості

Пізніше у «Росавіації» розповіли, що у санкт-петербурзькому аеропорту Пулково також запровадили обмеження для рейсів через загрозу атаки дронів. На цьому летовищі затримали літаки на виліт та на приліт.

Карта місцевості

Відзначимо також, що напередодні, 28 січня, внаслідок атаки ворожих дронів під Києвом було знищено музей ретро-автомобілів .

567

Читайте нас у Facebook