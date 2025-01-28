Музей ретро-автомобілів під Києвом знищено внаслідок атаки ворожих дронів (фото, відео)

Під час «шахедної» атаки у ніч проти 28 січня під Києвом були пошкоджені приміщеня, в якому розташований музей ретро-автомобілів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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На Київщині пошкоджені приміщення, де розташований музей ретро-автівок. Фото зі сторінки Миколи Калашника

Дев'ять авто знищені, ще 27 машин пошкоджено. Фото зі сторінки Миколи Калашника

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«Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, в якому був розташований той саме музей ретро-автомобілів. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено», — зазначив він.

Вогонь в ангарі з машинами охопив 600 "квадратів". Фото зі сторінки Миколи Калашника

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Також наслідки атаки ворога фіксуються ще в кількох районах області.

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Так, у надзвичайній службі заявляють, що в трьох районах Київщини пошкоджені два приватні будинки, 3 нежитлові приміщення та 3 автомобілі. Наразі про постраждалих не повідомляється.

«Вночі і ранком рятувальники області працювали на ліквідації наслідків атаки ворожих БПЛА в чотирьох районах області. Загалом на ліквідації були задіяні 66 рятувальників та 14 одиниць техніки», — додають в ДСНС.

В командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що протягом ночі противник атакував Україну сотнею ударних БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

Станом на 09.30 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Ще 28 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), два із них вилетіли у напрямку росії та білорусі. Один безпілотник — в повітрі, бойова робота триває.

«Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлі приватних підприємств, інфраструктурних об’єктів, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт. Попередньо без жертв, постраждалим надається допомога. Спеціальні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки у Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях», — йдеться у повідомленні.

За деякою інформацією, є пошкодження будинків в Глевасі на Київщині, яка днями також знаходилася під атакою ворожих дронів. Кілька днів тому у населенному пункті горів 10-поверховий житловий будинок, в який поцілили уламки дронів-камікадзе.

Фото зі сторінки Миколи Калашника

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