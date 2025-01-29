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Ворог атакував з п’яти напрямків: Повітряні Сили відзвітували про бойову роботу

10:29 29 січня 2025
Мобільна вогнева група

Вночі 29 січня 2025 року (починаючи з 19:30 28 січня) армія рф атакувала Україну 57 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Вони запускалися з Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська (рф), мису Чауда в Криму. Також з Криму було запущeно балістичну ракету «Іскандер-М».

Про таке повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, які змогли збити (станом на 09.30) 29 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотники інших типів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Київської, Чернігівської, Кіровоградської, Хмельницької, Дніпропетровської та Одеської областей.

Інфографіка Повітряних Сил

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Постраждали Миколаївщина, Одещина, Харківщина, Київщина та Сумщина.

При цьому 14 ворожих безпілотників виявилися імітатаційними — вони локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Також стало відомо про наслідки другої ранкової атаки на Київ 29 січня. Як повідомили у КМВА, у Деснянському районі на відкритій місцевості було зафіксовано падіння уламків. Відбулося займання трави та кущів.

«Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та потерпілих», — додав начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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Візначимо, що 28 січня під атакою російських ударних дронів перебував Харків — там одразу у кількох районах спалахнули потужні пожежі.

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