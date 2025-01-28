У Харкові гасять масштабну пожежу після удару російського безпілотника (фото, відео)

У ніч проти 28 січня під атакою російських ударних дронів знов перебував Харків — у кількох районах спалахнули пожежі.

Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, один з вибухів пролунав близько 00:35 у Новобаварському районі міста, де була пошкоджена газова труба та пʼять авто. Наразі відомо, що 59-річна жінка та 9-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес.

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Ворожий "шахед" спричинив масштабну пожежу в Новобаварському районі Харкова. Фото ДСНС

За даними ДСНС, масштабна пожежа виникла на території цивільного підприємства — вогонь охопив площу близько 1500 квадратних метрів. Палали виробничі приміщення.

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Рятувальники гасять пожежу на території цивільного підприємства в Харкові. Фото ДСНС

Вогонь охопив територію у 1500 "квадратів". Фото ДСНС

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Пожежу локалізували близько 02:35, наразі триває її ліквідація. На місці працюють понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС.

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Олег Синєгубов додав, що два «шахеди» було виявлено в Київському районі міста. На щастя, там обійшлося без потерпілих.

А ось в Роганській громаді постраждали двоє — 62-річна жінка, яку шпиталізували, та 66-чоловік. Це сталося через падіння баражуючого боєприпасу, внаслідок чого були зруйновані приватний будинок та гараж. Також постраждали будинки, що розташовані поруч.

В Старосалтівській громаді, де БпЛА «Герань-2» влучив у землю, горів зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

Пошкодження житлової забудови фіксують й в Одесі. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

В Одесі під час атаки "шахедів" постраждали три людини. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

«Наразі відомо про трьох постраждалих в Одесі, ще одну особу врятовано із заблокованої квартири. Вибуховою хвилею вибиті вікна. На місці працюють міські служби, прибирають наслідки атаки. Розгортаємо оперативний штаб, де можна буде подати заяви на матеріальну допомогу та отримати матеріали для тимчасового закриття отворів», — додав він.

Тим часом росЗМІ, посилаючись на «проросійський спротив», заявляють, що було «завдано удару по летовищу в Одесі», на якому розташовані «склади та ведеться збірка БпЛА».

А на Чекащині є пошкодження інфраструктурного об'єкта, що позначилося на функціонуванні комунальної сфери. «В області працювали сили ППО. Утім ворожі атаки не обійшлись без наслідків для Уманщини. Усі служби працюють, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію в комунальній сфері», — зазначилв керівник Черкаської ОВА Ігорь Табурець.

Своєю чергою мер Умані Ірина Плетньова додала, що наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання: «Уманьводоканал» працює на генераторах, вода подається в оселі, каналізаційні системи працюють. «Уманьтеплокомуненерго» працює над налагодженням подачі тепла в ваші домівки".

Також є інформація про те, що на Київщині фіксують ушкодження кількох приватних будинків в районі Глевахи.

Нагадаємо, що напередодні уночі росіяни спрямували «шахеди» на західні регіони. Зокрема, на Івано-Франковщині повідомляли про атаку ворога на критичну інфраструктуру.

Фото ДСНС

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