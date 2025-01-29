Поєднували наведення ударів рф із «закладками» наркотиків: у Харкові затримали двох зловмисників

У Харкові, який ворог чи не щодня атакує КАБами і дронами, СБУ та Нацполіція затримали двох коригувальників, які заробляли гроші фсб, наводячи російські ударів на своє місто.

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Однак цим заробітком вони не обмежувалися, а робили ще й «закладки» з наркотиками, повідомили в СБУ.

Поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка.

Вона у «перервах» між коригуванням атак торгувала наркотиками через так звані «закладки», які залишала по місту для своїх клієнтів.

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Працюючи ж на представника російської спецслужби, який «помітив» пару, коли вони шукали «легкі» гроші на російських Телеграм-каналах, зловмисники обходили вулиці прифронтового міста, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони, а потім направляли окупантам «звіт» у вигляді фото та геолокацій об’єктів.

При цьому найбільше ворога цікавили запасні командні пункти підрозділів ЗСУ та СБУ.

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Інформаторів вирахували і затримали в квартирі, яку вони винаймали для конспірації. А під час обшуків у фігурантів було вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Скрін листування з куратором з фсб

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Наразі затриманим вже повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України, а саме ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а також ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Обоє зараз перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Раніше ж співробітники СБУ затримали викладачку харківського університету, яка теж виявилася ворожою коригувальницею і наводила ракети росіян на місто.

Фото СБУ

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