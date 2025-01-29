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Події

Медики боролись до останнього: від важких поранень у лікарні помер 39-річний воїн з Вінниччини

20:04 29 січня 2025
Олександр Мелник

У Кібличі Вінницької області поховали старшого солдата-сапера 110-ї бригади Олександра Мелника. Більше тисячі людей проводжали воїна в останній земний шлях. Йому навіки 39 років, повідомляє Гайсинська міська рада

«Олександр за спеціальністю агроном. Після закінчення строкової служби підписав контракт з військовою частиною А0707. Працював на різних фірмах. Був одружений, без батька залишився малолітній син Назарчик».

Після повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю Олександр Мелник мобілізувався та проходив службу на посаді сапера інженерно-саперного відділення. За словами земляків, під час виконання бойового завдання воїн отримав важкі вибухові поранення. Медики до останнього боролись, але воїн помер 15 січня 2025 року в реанімаційному відділенні Запорізької обласної лікарні.

За мужність та героїзм бійця командування представило його до нагороди «Золотий хрест».

«Неможливо осягнути та полегшити страшний біль втрати, який огорнув рідних і близьких Героя, адже не стало найріднішої людини — люблячого сина, брата, чоловіка, батька, вірного друга. Не стало надійного та безстрашного побратима… Ніхто не стримував сліз…» — розповіли у міськраді.

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Поховали героя на Алеї слави поряд з іншими земляками, які загинули у бою за Батьківщину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на Київщині, у селі Карашин, в останню дорогу провели воїна Віталія Хомка. Йому навіки 24 роки.

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