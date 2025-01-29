Не віриться: популярний музикант розсекретив дату народження доньки

Родина популярного співака, колишнього учасника гурту «Время и Стекло» Позитива (Олексія Завгороднього) та танцівниці Юлії Сахневич, які нещодавно стали батьками, відсвяткувала перший місяць народження доньки. Про це Юля повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі та виклала світлини та відео з маленькою Марією. Виявилось, що дівчинка народилася ще наприкінці 2024 року, і родина два тижні приховувала цей факт.

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«Час летить швидко, — написала Юля. — Наше перше маленьке свято. Піднімаємо свої молочні бокали».

Підписники приєдналися до привітань та зауважили, що донька дуже схожа на мати.

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«Щастя і, дай Боже, тільки здоров'я і щасливої долі та безпечного і доброго дитинства крихітці, — побажали у відповідь. — Янгола-охоронця поряд завжди».

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«Не віриться, що вже пройшов місяць! - здивувалися підписники. — Нехай зростає здорова».

«Мамина копія», — зауважили у коментарях.

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«Вітаю! — приєдналися до привітань. — Нехай росте здорова і щаслива! Батькам витримки і терпіння!»

Раніше дружина Дмитра Монатіка вразила світлинами з періоду вагітності.

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