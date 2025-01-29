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Шок в оборонній промисловості: США призупинили укладання всіх військових контрактів

11:32 30 січня 2025
військова техніка

Міністр оборони США Піт Гегсет зупиняє всі нові військові контракти, а також запити на нові програми, що викликає шокові хвилі в оборонній промисловості. Це стало відомо від двох людей, знайомих з цією ситуацією, а також з електронного листа, який отримали в Bloomberg Government.

За словами цих двох людей, пауза може тривати лише 10 днів, але потенційно може тривати місяцями. Співрозмовники говорили на умовах анонімності, оскільки рішення Пентагону ще не було оприлюднене.

Як зазначає видання, призупинення частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах, але це також перегляд, який нова адміністрація може зробити для визначення пріоритетів і вивільнення фінансування. Перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів.

«Як це зазвичай буває, армія наразі проводить огляд чинних тендерів і укладених контрактів, щоб переконатися, що наші програми відповідають політиці й директивам нового керівництва, — заявила речниця армії Еллен Ловетт. — Ми залишаємося відданими принципам прозорості й відповідального розпорядження коштами платників податків».

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Пентагон не одразу відповів на запит Bloomberg Government щодо коментарів. Невідомо, чи пошириться пауза в укладанні контрактів на інші види збройних сил.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що американські дипломати закликали держсекретаря не призупиняти допомогу Україні.

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