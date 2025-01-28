Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу збільшити витрати на оборону понад їхню спільну мету в 2% від національного виробництва, встановлену десять років тому. Він додав, що зараз цей показник є занадто низьким через нові виклики.

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Рютте виступав у Лісабоні разом з прем'єр-міністром Португалії Луїсом Монтенегро, який підтвердив обіцянку своєї країни досягти 2% до 2029 року. У 2023 році Португалія витратила 1,5% свого валового внутрішнього продукту (ВВП) на виконання зобов'язань перед НАТО, пише Reuters.

«Ми знаємо, що мети в 2%, поставленої десять років тому, буде недостатньо для того, щоб відповісти на виклики завтрашнього дня, — сказав Рютте. — Це означає, що ми повинні витрачати більше на нашу оборону вже зараз».

Члени НАТО обговорюватимуть, чи варто їм підвищувати нинішню цільову позначку в 2% на саміті в Гаазі цього літа на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагає від членів Альянсу підвищити оборонні витрати до 5% ВВП — показника, якого наразі не досягла жодна країна-член Альянсу.

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Рютте повторив звинувачення Заходу в тому, що росія намагається дестабілізувати країни-члени НАТО за допомогою різноманітних дій, від замахів на вбивство до кібератак і саботажу, одночасно ведучи жорстоку агресивну війну проти України.

Раніше повідомлялася думка військового аналітика про те, що росія відчує наслідки війни вже у 2025 році.

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