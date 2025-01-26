Американські дипломати звернулися з проханням терміново зробити виняток для програм, пов'язаних з Україною щодо 90-денного заморожування іноземної допомоги та наказів про «зупинку роботи», виданих державним секретарем Марко Рубіо. Про це пише видання Financial Times.

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Посилаючись на міркування національної безпеки, високопоставлені дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту США звернулися до Рубіо з проханням виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з-під дії всеосяжної директиви, яка набула чинності одразу після її видання у п'ятницю, 24 січня.

«Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений — повністю або частково — але з Вашингтона надходять позитивні сигнали», — йдеться в електронному листі, надісланому співробітникам USAID в Україні в суботу, з яким ознайомилася FT.

Згідно з електронним листом та повідомленнями деяких організацій-партнерів, USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток. Агентство також попросило співробітників оцінити програми й знайти способи більш чіткої підтримки директиви держсекретаря зробити США безпечнішими, сильнішими та успішними. Але до вечора суботи в Києві деякі організації почали отримувати накази припинити роботу.

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В одному з таких наказів, яким поділилася з FT одна з організацій, підряднику наказувалося «негайно припинити роботи за контрактом/завданням USAID/Україна», який отримала організація.

У наказі зазначалося, що підрядник не повинен відновлювати роботу до отримання письмового повідомлення від замовника про те, що цей наказ про зупинення робіт скасовано.

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Державний департамент, USAID та посольство США в Києві не відповіли на запити про коментарі виданню. Марко Рубіо доручив призупинити всі нові виплати іноземної допомоги. Співробітникам, які укладають контракти і надають гранти, було доручено негайно видати накази про зупинку робіт до тих пір, поки міністр не визначить це за результатами перевірки.

Перегляд, який, як очікується, займе до 85 днів, залишає долю сотень контрактів на отримання зовнішньої допомоги від США на суму понад 70 мільярдів доларів у цьому фінансовому році в невизначеності.

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Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попереджають, що без дозволу нового держсекретаря президента Дональда Трампа такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

Програмний директор неурядової організації, що працює в Києві, заявив, що заморожування фінансування може стати катастрофою для їхньої організації та України.

Однак український урядовець, обізнаний з цим питанням, підтвердив FT, що військова допомога США не підпадає під дію наказу про замороження.

«Військова допомога Україні не постраждає, — сказав чиновник. — Принаймні, на даний момент, і вона точно не є частиною цього 90-денного заморожування».

Згідно зі статистикою Державного департаменту США, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року США надали Києву військову допомогу на суму 65,9 мільярда доларів.

Аналітики прогнозують, що Дональд Трамп може покласти край правлінню путіна. Хоча наразі мирна угода задовольнить кремлівського диктатора лише за однієї досить фантастичної умови.

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