В авіатрощі загинув знаменитий американський астронавт, який прославився знімком Землі з космосу (фото, відео)

Останні тижні ознаменувалися кількома авіакатастрофами, у яких загинули відомі люди. Так, 19 травня загинув іранський лідер Ібрагім Раїсі, гелікоптер якого впав у горах на кордоні з Азебрайджаном.

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А напередодні, як повідомляє ВВС, розбився 90-річний американський астронавт Вільям Андерс, який свого часу облетів Місяць на космічному кораблі «Аполлон-8» і зробив у 1968 році в космосі одну з найвідоміших фотографій — Схід Землі.

Фото з Вікіпедії

Легкомоторний літак, яким керував Вільям Андерс, упав у воду на північ від Сіетла у штаті Вашингтон (США). Син астронавта підтвердив, що його батько керував невеликим літаком і що його тіло було виявлено в п'ятницю, 7 червня.

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Фото з Вікіпедії

«Наша родина спустошена. Він був чудовим пілотом. Нам його не вистачатиме», — йдеться у заяві сім'ї.

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Видання зазначає, що у Національній раді з безпеки на транспорті США заявили, що літак Beechcraft A45 розбився близько 11:40 за місцевим часом. Він упав у воду приблизно за 25 метрів від узбережжя острова Джонс.

Як стверджував один із очевидців трагедії, літак виконував «щось схоже на мертву петлю».

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«Я не міг повірити своїм очам. Це було схоже на щось із фільму зі спецефектами. Із сильним вибухом, полум'ям та тому подібним», — сказав він.

Нагадаємо, що цієї зими авіакатастрофа забрала життя відомого голлівудського актора, його доньок та пілота. Легкомоторний літак, в якому знаходилися Крістіан Олівер (справжнє ім'я — Крістіан Клепсер), його дочки — 12-річна Аннік і 10-річна Мадіта, а також пілот Роберт Сакс, впав у Карибському морі в одній морській милі на захід від Малого Невісу.

Фото — скріншот

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