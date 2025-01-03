В США літак впав на будівлю складу: двоє людей загинули

У США в штаті Каліфорнія сталася авіатроща. У місті Фуллертон легкомоторний літак впав на будівлю, де знаходяться медикаменти. Про це повідомляє ABC News.

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Загинули пілот і пасажир, а 18 людей отримали поранення і наразі отримують необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок цього інциденту спалахнула пожежа.

Федеральна авіаційна адміністрація займається розслідуванням цієї аварії. Зазначається, що літак належав до моделі Van's RV-10.

Він зазнав аварії близько 14:15 за місцевим часом — упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Фуллертона.

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#BREAKING: Evacuations are underway with a massive response after a plane crashed into an office building or warehouse with reports of casualties

⁰#Fullerton l #California



A massive response is currently underway in Fullerton, California, where evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh РЕКЛАМА January 2, 2025

Нагадаємо, нещодавно сталися аварії літаків у Канаді та Південній Кореї. Також у Казахстані сталася авіакатастрофа. Там під час посадки розбився пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній», підбитий російською ППО у небі над Грозним. На авіалайнері перебували 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. Вижили тільки 28 людей, частина з яких перебувала у важкому стані.

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