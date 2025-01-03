41.82 / 42.49 43.36 / 44.15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В США літак впав на будівлю складу: двоє людей загинули

9:20 3 січня 2025
Авіакатастрофа в Каліфорнії, фото скриншот відео

У США в штаті Каліфорнія сталася авіатроща. У місті Фуллертон легкомоторний літак впав на будівлю, де знаходяться медикаменти. Про це повідомляє ABC News.

Загинули пілот і пасажир, а 18 людей отримали поранення і наразі отримують необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок цього інциденту спалахнула пожежа.

Федеральна авіаційна адміністрація займається розслідуванням цієї аварії. Зазначається, що літак належав до моделі Van's RV-10.

Він зазнав аварії близько 14:15 за місцевим часом — упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Фуллертона.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно сталися аварії літаків у Канаді та Південній Кореї. Також у Казахстані сталася авіакатастрофа. Там під час посадки розбився пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній», підбитий російською ППО у небі над Грозним. На авіалайнері перебували 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. Вижили тільки 28 людей, частина з яких перебувала у важкому стані.

РЕКЛАМА

78

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

тарифи на комунальні послуги

З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Кейт Міддлтон

Як принц Гаррі й Меган Маркл псували дні народження Кейт Міддлтон

Галкін та Пугачова, фото https://politeka.net/

Алла Пугачова сяяла від щастя: Максим Галкін показав, як вони з дружиною зустрічали Новий рік

Лавровий лист використовують у «практиках із залучення грошей». Фото Pixabay

Має потужну грошову енергетику: три способи залучити багатство за допомогою звичайного лаврового листа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту