В США літак впав на будівлю складу: двоє людей загинули
У США в штаті Каліфорнія сталася авіатроща. У місті Фуллертон легкомоторний літак впав на будівлю, де знаходяться медикаменти. Про це повідомляє ABC News.
Загинули пілот і пасажир, а 18 людей отримали поранення і наразі отримують необхідну медичну допомогу. Крім того, внаслідок цього інциденту спалахнула пожежа.
Федеральна авіаційна адміністрація займається розслідуванням цієї аварії. Зазначається, що літак належав до моделі Van's RV-10.
Він зазнав аварії близько 14:15 за місцевим часом — упав через кілька хвилин після вильоту з аеропорту Фуллертона.
#BREAKING: Evacuations are underway with a massive response after a plane crashed into an office building or warehouse with reports of casualties— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 2, 2025
⁰#Fullerton l #California
A massive response is currently underway in Fullerton, California, where evacuations are in progress… pic.twitter.com/9j6N7W4mkh
Нагадаємо, нещодавно сталися аварії літаків у Канаді та Південній Кореї. Також у Казахстані сталася авіакатастрофа. Там під час посадки розбився пасажирський літак «Азербайджанських авіаліній», підбитий російською ППО у небі над Грозним. На авіалайнері перебували 62 пасажири та п'ять членів екіпажу. Вижили тільки 28 людей, частина з яких перебувала у важкому стані.78
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