Прощавай, «шенген»! Німеччина повертає постійний контроль на кордонах

Посилення протидії міграційним процесам фіксується не лише в США, де президент Дональд Трамп хоче унеможливити надання громадянства «за правом народження», а й у Європі.

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Так, як пише «Німецька хвиля», в Бундестазі після запеклих дебатів депутати схвалили документ, яким, зокрема, передбачається запровадження постійного прикордонного контролю, можливість відмови прохачам притулку вже на кордоні та затримання іноземців, яких влада зобов'язала залишити країну.

Зазначається, що активізація обговорення проблеми з мігрантами відбулася після нещодавнього нападу на дітей в парку Шенталь в Ашаффенбурзі. Тоді загинула маленька дитина та дорослий чоловік, ще кілька людей зазнали поранень. Нападник — мігрант, який неодноразово перебував у психіатричній клініці після нападів на людей, але його звідти виписували

Як нагадує видання, восени 2023 року Німеччина ввела контроль на кордонах із чотирма країнами, а за рік — на всіх кордонах ФРН. За цей час більшне ніж 43 тисячам мігрантів було відмовлено у в'їзді.

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З цього приводу представник МВС Німеччини зазначав, що це хоч і є «справді винятком із правил Шенгенської зони», але такий контроль «цілком виправдано, оскільки дозволяє нам ефективно боротися з незаконним перетином кордонів та ефективно стримувати нелегальну міграцію».

Журналісти наводять дані німецького міністерства внутрішніх справ, згідно з якими минулого року було зафіксовано скорочення кількості заяв про надання притулку у порівняння з попереднім рокогм — на 34 відсотки. У той же час кількість депортацій із країни збільшилася.

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Нагадаємо, що нещодавно американський президент Дональд Трамп підписав указ «Захист наших кордонів», яким передбачається корегування програми із надання притулку в США.

Фото Pixabay

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