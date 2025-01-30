Зірка в королівській родині: стало відомо, за що Чарльз III хвалив Меган Маркл і як її називав

Ще до того, як король Чарльз зійшов на престол, він придумав незвичайне прізвисько Меган Маркл, яке відображало повагу до її сили та рішучості. У той час як герцогиня Сассекська зіткнулася з критичними прізвиськами у ЗМІ, Чарльз називав невістку «Вольфрам» під час її перебування в королівській сім’ї. Це прізвисько, натхненне жорсткою та непохитною природою вольфраму, було способом Чарльза відзначити розум і стійкість Меган, пише видання The News.

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За словами королівських інсайдерів, Чарльз захоплювався силою, яку вона внесла в життя принца Гаррі, описуючи її як вкрай необхідну опору для його сина.

Джерело в палаці одного разу заявило: «Принц Чарльз захоплювався Меган за її силу духу та стабільність, яку вона запропонувала Гаррі. Він часто називав її „Вольфрам“ на знак ніжності».

Прізвисько відображало думку Чарльза про те, що стійкість Меган зробила її видатним членом сім’ї.

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Книга Кеті Ніколл «Нова королівська сім’я: спадщина королеви Єлизавети та майбутнє корони» пролила додаткове світло на враження Чарльза від Меган. Як повідомляється, він вважав її «зіркою прориву» в королівській родині, вихваляючи її інтелект, гумор і витончену поведінку.

Кажуть, що Чарльз поділився з друзями: «Вона неймовірно розумна, добра і робить Гаррі щасливим».

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Водночас чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп придумав власне прізвисько для Меган Маркл — «герцогиня Віндзорська», натякаючи на американку Волліс Сімпсон, герцогиню Віндзорську, через яку король Едвард III зрікся престолу.

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