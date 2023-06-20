Герцог і герцогиня Діорські: у Меган Маркл і принца Гаррі з’явилося нове прізвисько

Згідно з новими припущеннями, які озвучили західні ЗМІ, принц Гаррі та Меган Маркл втратили щонайменше 30 млн доларів унаслідок дострокового розірвання контракту з американською стримінговою компанією Spotify. Стало відомо також, що один з її керівників не витримав і назвав Сассексів «клятими шахраями», використавши при цьому нецензурну лайку.

Однак не ця оцінка від топ-менеджера Spotify приклеїлася до Гаррі та Меган як нове прізвисько. Останні кілька днів британські газети з іронією називають їх «герцог і герцогиня Діорські».

Пояснюється це досить просто і логічно. За непідтвердженими поки що офіційними даними, Сассекси уклали багатомільйонний контракт із французьким домом Dior. «Гаррі та Меган зрозуміли, що набагато вигідніше, виявляється, носити одяг певної торгової марки, ніж намагатися вдавати з себе інфлюенсерів», — уїдливо пишуть британські ЗМІ.

Газети раптом звернули увагу на той факт, що принц Гаррі останнім часом на офіційних заходах з'являється виключно в одязі від Dior. Він був у костюмі цього знаменитого паризького дому на коронації свого батька і мачухи 6 червня. На судових засіданнях у Лондоні, де розглядали по суті його позов до медіа-холдингу Mirror Group Newspapers, молодший син Чарльза III з'являвся в сорочках Bee від Dior. До речі, кожна така сорочка продається за ціною тисяча доларів за штуку.

Принц Гаррі на коронації батька і мачухи

Журналісти кинулися перевіряти фотографії Гаррі з інших заходів за останній час і з'ясували, що одяг від Dior він почав постійно носити на публіці від свого виступу з трибуни ООН минулого року.

Тоді під газетний мікроскоп потрапила Меган Маркл. І тут картина виявилася куди більш переконливою. Герцогиня одягала Dior повсюдно зі святкування Платинового ювілею Єлизавети II в червні минулого року. Тоді дружина принца Гаррі з'явилася в Соборі святого Павла в Лондоні в легкому білому пальті, спідниці та блузці з колекції весна-літо 2022 року від кутюр дому Dior. Вбрання доповнювали капелюх, рукавички і туфлі цього ж дому моди.

Меган Маркл під час святкування Платинового ювілею Єлизавети II

Меган була в одязі від Dior на похоронах Єлизавети II, на церемонії хрещення свого сина Арчі (фото в заголовку) та низці інших заходів.

Погодьтеся, навряд чи це можна вважати випадковим збігом або говорити, що Сассекси раптом закохалися в Dior.

Експерти в галузі моди і піару впевнені — або контракт з паризьким домом вже підписано, або керівництво Dior влаштувало перевірку боєм, бажаючи побачити, як громадськість реагуватиме на таку співпрацю знаменитого бренду з Гаррі і Меган.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі та Меган Маркл вирішили круто змінити своє життя. Вони більше не даватимуть інтерв'ю, не писатимуть книжки та не зніматимуть кіно.

Фото в заголовку — офіційний знімок після хрещення Арчі

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