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Окупанти планують щомісяця мобілізувати на війну 10 тисяч карних злочинців та інших представників «спецконтингенту», — ГУР

15:51 30 січня 2025
Росія щомісяця мобілізуватиме на війну тисячі карних злочинців&nbsp;— Фото: ГУР

Росія, яка веде повномасштабну війну проти України, у 2025 році робить акцент на «спецконтингент» під час заміщення втрат на фронті. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого „спецконтингенту“. Йдеться про росіян, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. У середньому для покриття втрат окупаційної армії москва планує мобілізовувати по 10 тисяч осіб „спецконтингенту“ щомісяця. Загалом для заміщення втрат існуючих військових частин та зʼєднань у війні проти України держава-агресор росія у 2025 році має намір мобілізувати мінімум 280 тисяч окупантів», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівник групи «вагнер» євгеній пригожин активно вербував у колоніях до лав свого угруповання бандитів та вбивць, у тому числі й зеків, хворих на гепатит та СНІД.

Фото: ГУР

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