Ворожий дрон вночі зруйнував багатоповерхівку у Сумах (фото, відео)

Противник щодня завдає по Україні ударів з повітря, застосовуючи дрони-камікадзе, ціллю яких стає, у тому числі й житлова забудова. Так, у ніч проти четверга, 30 січня, в Сумах «шахед» поцілив у житлову багатоповерхівку.

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Як повідомляють в ДСНС, в 10-поверховому будинку зафіксовані руйнування квартир та балконів.

В Сумах "шахед" вдарив по 10-поверховому будинку. Фото ДСНС

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В Сумській ОВА уточнили, що шпиталізовано п'ятьох мешканців багатоповерхівки, серед яких і дитина. Троє з них знаходяться у важкому стані.

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«Зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах, 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок», — додали в ОВА.

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В Сумах тривають аварійно-рятувальні роботи. Фото ДСНС

Наразі відомо про двох загиблих — їхні тіла з-під завалів дістали співробітники надзвичайної служби.

Надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей, в тому числі й одну дитину. З будинку, що постраждав внаслідок атаки "шахедів", евакуйовано 118 людей. Наразі аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

Співробітники надзвичайної служби врятували чотирьох мешканців пошкодженої багатоповерхівки в Сумах. Фото ДСНС

З багатоповерхівки в Сумах евакуйували більше сотні мешканців. Фото ДСНС

На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний "пункт незламності". Працюють психологи та медики ДСНС.

До пошукових робіт залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт.

Станом на 8:00, як уточнили в ОВА, кількість жертв «шахедної» атаки збільшилася до чотирьох. Дев'ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що днями про масовану атаку з повітря повідомляли в Івано-Франківській області, де була пошкоджена критична інфраструктура.

Фото ДСНС

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