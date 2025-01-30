Переборщила з худобою: мережа накинулася на популярну акторку

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка разом з сином відпочиває на Балі, вразила своїм зовнішнім виглядом. Відомо, до Ксенія та її син Платон майже місяць живуть на острові. За словами акторки, хлопчик навчається онлайн, тому занять не пропускає. На своїй сторінці у соціальній мережі Ксенія виклала фото та допис про те, наскільки для неї важливий спорт. Нагадаємо, акторка вже декілька років притримується особливої дієти, займається спортом та вражає своєю фігурою.

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«Ще вчора спорт для мене був чужим та далеким, спортзали здавались складами непотрібного металу, інші види спорту — знущанням над собою, — зізналася Ксенія. — Сьогодні — це багатогранний процес, який відійшов від одного поняття „заради красивих форм“. Тепер це частина життя, перекладена мною на мову тіла, яка чесно розповідає про мій стан. Іншими словами, це дзеркало, в якому я бачу не тільки силу м’язів, а й дисципліну, стійкість, терпіння, здатність рухатися далі».

Ксенія додала, що тренування вже перетворилися для неї на мистецтво.

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«Інтимний діалог, у якому відкривається і сила, і вразливість, — додала акторка. — Філософія руху — руху до себе».

Підписники підтримали її висловлювання, але зауважили, що вона стала виглядати надто худорляво.

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«Дуже зараз відгукується таке сприйняття та підхід до спорту», — написали у коментарях.

«Дуже круто сказано, до мурах, бо так і є», — підтримали Ксенію.

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«Вже переборщила з худобою, ні с… ки, ні п… ки», — додали підписники.

Раніше Юлію Саніну захейтили за чоловіка, який відпочиває у Іспанії.

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