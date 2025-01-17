Боїться ТЦК: Юлія Саніна показала чоловіка на відпочинку
Популярна співачка, солістка гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна, яка побувала з сином у Мадриді, показала свій відпочинок у горах. На сторінці у соціальній мережі Юля виклала світлини та відео, де разом з сином та чоловіком катається на засніжених горах. Нагадаємо, чоловік співачки — музикант Валерій Бебко — з початку повномасштабного вторгнення не повертався в Україну, перебуває у Іспанії та виступає з гуртом лише на концертах за межами країни.
«Давно не бачилися», — підписала світлини Юля.
На відео син співачки Данило вправно катається на лижах, а Юля разом з Валом із задоволенням позують на фоні гір. Підписники поцікавилися, де саме відпочиває родина.
«У Буковелі?» — запитали у коментарях.
«Звісно ні, чоловік за кордоном, яка Україна?» — відповіли підписники.
«Манюньчик катається краще, ніж я», — поділилися враженнями від відео з сином співачки.
«І краще, ніж я», — зауважила Юля Саніна.
Співачка, яка не коментує знаходження свого чоловіком за кордоном, старанно видаляла під постом «неприємні» питання щодо знаходження Вала.
«А чоловік як виїхав?» — запитали під світлинами.
«Вал боїться ТЦК», — прокоментували допис.
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