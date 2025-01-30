Кількість жертв удару по багатоповерхівці в Сумах зросла: у місті оголошено жалобу

Росіяни в ніч на 30 січня атакували дроном багатоповерхівку в Сумах. За останніми даними, загинуло вісім людей. Ще 13 постраждало (з них 1 дитина). Про це повідомили в Сумській міській раді.

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«Зруйновано (попередньо) 9 квартир по вул. Героїв Крут, 68А. Працівники комунальних підприємств, громадських та благодійних організацій закрили 134 вікна. Співробітниками ДСНС виконуються роботи по розбору завалів. Демонтовано 27 аварійних несучих конструкцій. У будинку по вул. Героїв Крут, 68А пошкоджений елеваторний вузол, що здійснює розподіл тепла на будинок. На разі до нього немає доступу, оскільки він завалений бетонними конструкціями. Першочергові роботи з відновлення теплопостачання розпочнуться після розбору завалів. Також зруйновані лежаки холодного та гарячого водопостачання. Газопостачання, електропостачання та теплопостачання на місці прильоту в інших житлових будинках відновлено», — йдеться у повідомленні.

Пізніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні та пошукові роботи у Сумах завершено. Кількість загиблих зросла до дев’яти.

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У Сумах оголошено дводенний траур за жертвами атаки російського безпілотника, який влучив у багатоповерхівку.

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«30 — 31 січня в Сумах оголошено Днями жалоби за жителями обласного центру, які загинули внаслідок влучання безпілотника у багатоповерхівку», — повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Фото: ДСНС України

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