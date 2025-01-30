Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на п'ятницю, 31 січня 2025 року, пише slovofraza.com.

Козеріг — Двійка Мечів

Козерогам доведеться зіткнутися з непростим вибором. На них може чекати внутрішній конфлікт і невпевненість. Не варто відкладати ухвалення рішення.

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Водолій — Десятка Мечів

Водоліїв чекає завершення хворобливого періоду та необхідність переосмислити свої помилки. Не варто боятись зіткнутися з важкими емоціями.

Риби — Лицар Денаріїв

Рибам настав час взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Їм потрібно бути більш активними та рішучими. Не треба боятися діяти.

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Овен — Віра (Верховний Жрець)

Овнам цей день принесе полегшення та можливість змінити обставини на краще. Можливо, настав момент для ухвалення важливого рішення.

Телець — Правосуддя

У Тельців настав час переглянути свою поведінку та ставлення до оточуючих. Потрібно бути готовим до справедливої відплати.

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Близнюки — Повішений

Близнюкам потрібно переосмислити своє життя. Їм не потрібно боятися змін, оскільки вони допоможуть вийти на новий рівень.

Рак — Туз Жезлів

Раків чекає потужний приплив натхнення, який допоможе подолати стагнацію. Можливо, доведеться чимось пожертвувати, але нагорода буде вартувати цих зусиль.

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Лев — Десятка Жезлів

На Левів чекає непростий день, що вимагає від них терпіння та витримки. Їм треба не здаватися і знайти у собі сили рухатися вперед.

Діва — Туз Кубків

На Дів чекають нові емоційні переживання, пов'язані з любов'ю, дружбою або духовним зростанням. Цей день може принести приємні сюрпризи та глибокі почуття.

Терези — Лицар Кубків

Терезам потрібно усвідомити важливість послідовності. Їм варто зосередитися на одній справі та довести її до кінця.

Скорпіон — Король Кубків

Скорпіонам настав час виявити рішучість та відстоювати свої інтереси. Іноді корисно думати перш за все про себе, а не лише про інших.

Стрілець — Сімка Денаріїв

Стрільцям потрібно набратися терпіння, трохи сповільнитись та оцінити свої успіхи. Надмірна самовпевненість може перешкодити побачити важливі сигнали.

Як писали «ФАКТИ», Місяць, що росте, зробить багатими чотири знаки Зодіаку.

Фото: Freepik

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