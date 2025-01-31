Чверть українських пенсіонерів на межі виживання: про що говорить ПФУ

У той час як Міністерство соціальної політики України готує пенсійну реформу з поєднанням солідарної та накопичувальної систем, 26% українських пенсіонерів отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму або трохи більше. Останній сьогодні — це 2920 гривень для працездатних і 2361 гривня для непрацездатних.

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Такі дані наводить портал Пенсійного фонду України. Згідно з ними, з 10,3 млн українських пенсіонерів 25,95% отримують пенсію від 0 до 3000 гривень. Водночас — це краще, ніж у січні 2024 року, коли таку пенсію отримували 29,7% українських пенсіонерів.

Загалом картина одержувачів пенсії виглядає наступним чином:

17,6% отримують пенсію від 3000 до 4000 гривень (1 січня 2024 року були 21,25%);

18,8% мають пенсію від 4000 до 5000 гривень (14,9% на 1 січня 2024 року);

25,5% із пенсією від 5000 до 10 000 гривень (раніше 23,2%);

12,2% із пенсією понад 10 000 гривень (раніше 10,95%).

Водночас середня пенсія в Україні становить 5789 гривень для непрацюючих пенсіонерів і 6302 гривні для 2,8 млн пенсіонерів, які продовжують працювати. Головною причиною ж призначення пенсії в Україні продовжує залишатися вік — 72,6% пенсіонерів, 15,2% - інвалідність, 6,5% і 5,1% - через втрату годувальника і вислугу років відповідно, решта — з інших причин.

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Як стверджує народний депутат України Данило Гетманцев, у 2025-му році на виплату пенсій ПФУ отримає з держбюджету майже 237 млрд грн.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики попередили, що призначати пенсію по-новому українцям будуть не раніше 2026 року, і то у разі затвердження реформи до кінця поточного року.

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