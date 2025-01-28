Не одна пенсія, а дві: що пропонує накопичувальна пенсійна система та наскільки зросте середня пенсія в Україні

Питання впровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні викликало великий резонанс через заяву про нібито зростання внесків на неї із зарплати до 9%. Хоча в Мінсоцполітики спростували цю заяву, ясності щодо розміру пенсії це не додало, але її розмір тепер розраховуватиметься за новою формулою.

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Так, за даними УНІАН, після початку роботи нової пенсійної системи у 2026-му році застосовуватиметься спеціальна формула, в якій буде дві пенсії. Ще одним важливим показником стануть так звані «пенсійні бали».

Так, двома видами пенсій стануть:

базова — 30% від розміру мінімальної заробітної плати після виплати податків (у 2025 році — 1848 гривень);

страхова — розрахована з урахуванням страхового терміну, розміру заробітної плати та іншого.

Пенсійні бали, які впливають на розмір пенсії, обчислюватимуться виходячи із співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених за один місяць страхового стажу конкретного працівника, та сумою страхових внесків із середньої заробітної плати в Україні за той же місяць. За кожен місяць роботи, за який людина отримувала середню заробітну плату, зараховуватиметься 10 балів. Відповідно, якщо плата працівника була більшою за середню по країні, балів буде нараховано більше.

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Відповідно до існуючої формули, про яку повідомляє видання, 1 пенсійний бал у 2023-му році мав би становити приблизно 1 гривню, пораховану наступним чином.

Від середньої зарплати за 2023 рік у 17 442 гривні віднімаються податки, залишається «чиста» виплата 14 041 гривня. З цієї цифри береться 30% (4212,3 грн.) та ділиться на середню кількість балів, які може отримати пенсіонер за 35 років роботи (близько 4200). Таким чином і виходить «ціна» 1 пенсійного бала приблизно 1 гривню.

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Як повідомляє УНІАН, за мінімальної зарплати у 6700 грн у 2023-му році базова пенсія становила б 1618 гривень (30% від 5394 гривень «чистої» зарплати після сплати податків). Страхова ж пенсія за умови роботи 35 років склала б 4200 гривень, тобто мінімальна пенсія у 2024-му році за новою схемою склала б 5818 гривень.

Зазначимо, що, за даними Пенсійного фонду України, середня пенсія на 1 жовтня 2024 року становила 5851 гривню, а мінімальна пенсія — 2361 гривня.

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На думку Міністерства соціальної політики України, запровадження накопичувальної системи дозволить збільшити пенсію ще на 15−20% порівняно із середньою заробітною платою людини протягом життя, додатково до солідарної частини пенсії.

Як писали «ФАКТИ», Мінсоцполітики вже розробило відповідний законопроект, який «у рамках найближчих місяців буде внесений до Верховної Ради для того, щоб ми запровадили всю законодавчу базу цього року та розпочали технічну підготовку».

Фото зі сторінки Київської ОВА

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