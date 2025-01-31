Замовив вбивство, щоб заволодіти бізнесом: на Полтавщині СБУ затримала депутата облради

СБУ затримала депутата Полтавської облради, якого підозрюють у замовленні вбивства власника місцевої агрокомпанії для заволодіння його бізнесом.



Як встановило слідство, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Вбивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати самогубство жертви.

Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

РЕКЛАМА

Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково «вживу», без будь-якої комунікації телефоном.

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).

РЕКЛАМА

СБУ затримала депутата та водія, вже коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Ім'я не називається, але за даними ЗМІ, йдеться про Олега Дядика («За Майбутнє»).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про депутата міськради на Кіровоградщині, якого викрили на оборудці із закупівлею неякісного одягу для ЗСУ.

107

Читайте нас у Facebook