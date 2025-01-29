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Події

Вирішив «підзаробити»: депутата міськради викрили на оборудці із закупівлею неякісного одягу для ЗСУ

14:10 29 січня 2025
Депутату міськради на Кіровоградщині повідомили про підозру, фото ДБР

Правоохоронці викрили масштабну аферу, пов'язану із закупівлями одягу для ЗСУ. Організатором злочинної схеми став депутат однієї з міських рад на Кіровоградщині, який за сумісництвом був власником та директором одного з підприємств, повідомили у ДБР.

Ділки закуповували дешевий, неякісний одяг без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн.

До оборудки депутат-організатор залучив знайомого, якого призначив директором в іншому підконтрольному підприємстві, та бухгалтерку цієї комерційної структури.

«Наразі депутату, його спільнику та бухгалтеру повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та забезпечення відшкодування завданих державі збитків», — йдеться у повідомленні.

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

«ФАКТИ» неодноразово писали про корупційні схеми у Мінобороні. Продукти харчування, бронежилети, паливо та інші товари закуповувались за значно вищими цінами, ніж середньостатистичні.

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Одним з найбільших постачальників Міноборони став Ігор Гринкевич та його син, яких затримали правоохоронці. Разом з тим, ексдиректор одного з департаментів Міністерства оборони «списав» майже 94 мільйони гривень пені львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу за прострочення постачання товарів. Посадовцю оголосили підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

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