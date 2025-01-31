Росіяни зранку атакували Куп’янськ: двоє людей зазнали гострої реакції на стрес

Вранці 31 січня російські дрони атакували Харківщину. За інформацією ДСНС, зранку ворожий БпЛА атакував Куп’янськ.

Безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес.

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«Виникла пожежа у господарчій споруді, яку вогнеборці ДСНС оперативно ліквідували. На місці удару разом із рятувальниками працювали медики ДСНС», — йдеться у повідомленні.

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Водночас у Генштабі ЗСУ підтвердили, що вночі Сили оборони уразили НПЗ «Лукойла» у Волгоградській області росії.

«Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 31 січня 2025 року завдали ураження по ТОВ „ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка“ у Волгоградській області рф», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завод за проєктною потужністю входить у десятку найбільших НПЗ росії, також він бере участь у забезпеченні російської армії. Внаслідок атаки зафіксовані спалахи та вибухи в районі заводу.

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«Результати вогневого ураження уточнюються. Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил рф продовжувати бойові дії проти України, триватиме», — додали у Генштабі.

Як повідомляли «ФАКТИ», під час нічної атаки на Україну Силі ППО знищили 59 ворожих безпілотників. За інформацією командування повітряних сил, ворог атакував 102-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали населенні пункти на Сумщині, Одещині та Черкащині.

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