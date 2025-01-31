Ворог атакував низку регіонів України, а до волгоградської області рф завітали «невідомі» дрони

В ніч на 31 січня ворог вчергове атакував територію нашої країни. Вибухи, зокрема, пролунали у Києві, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні від падіння ворожого дрона постраждав балкон однієї з квартир.

«На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та є пошкодження балкону в одній з квартир у багатоповерхівці», — йдеться у повідомленні.

Кличко також поінформував, що рятувальники та медики вже на місці.

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Станом на 05:49, сигнал повітряної тривоги продовжувався у Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

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У Дніпропетровській області, крім дронів, працювала ворожа артилерія. Ввечері та вночі агресор тричі обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії. Бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Постраждали чоловік та жінка. Їм надали необхідну меддопомогу. Пошкоджені 11 приватних будинків, господарська споруда, авто та газогін.

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На Запоріжжі окупанти впродовж доби завдали 386 ударів по 13 населених пунктах. Надійшло 21 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, зазначив голова ОВА Іван Федоров.

В деяких регіонах повітряна тривога триває й зараз.

Не була спокійною ніч і в країні-агресорці. Про це повідомляли російські ЗМІ. Українські дрони атакували сім регіонів рф, заявило Міноборони. У Волгоградській області спалахнув НПЗ.

«Уражено нафтопереробний завод ООО „ЛУКОЙЛ Волгограднефтепереработка“, на території заводу виникла пожежа. Результати уточнюються. Це повторна атака, перша відбулася 15 січня 2025 року», — повідомляє Телеграм-канал Андрющенко Time.

За інформацією губернатора регіону Андрія Бочарова, внаслідок падіння уламків безпілотника у Волгоградській області спалахнув НПЗ, пожежу швидко загасили, поранено одну людину.

Так, канал SHOT пише, що звуки вибухів, прольотів дронів і стрілянини, було чути приблизно близько 3 години ночі за місцевим часом в районі місцевого НПЗ у Красноармійському районі. Як стверджують деякі інші ЗМІ та пабліки, був атакований нафтопереробний завод «Лукойлу», який розташований безпосередньо у Волгограді.

Вибухи також лунали у Кубишевському районі Ростова, У Таганрозі та в районі Мілерово. Влада Ростову заявила начебто про збиття 49 наших БПЛА, проте місцеві повідомляли про «прильоти» в Ростові-на-Дону, додає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того, в Ярославській області, за 730 км від кордону влада повідомила про падіння 4 БПЛА, результати уточнюються.

Також ЗСУ завдали удару по складах з боєкомплектом в районі оптових складів на території тимчасово окупованої території Херсонщини.

Нагадаємо, вчора вночі російський дрон зруйнував багатоповерхівку у Сумах. Загинули 9 людей, 13 постраждали, серед яких і дитина.

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