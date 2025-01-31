П'ять мільярдів гривень щорічно: скільки коштують пенсії суддів для ПФУ

З початку 2025 року в Україні задумалися над обмеженням розміру деяких пенсій понад 23 160 гривень, яку реалізували через постанову Кабміну № 1.

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Однак, документ не торкнувся пенсій колишніх суддів, які продовжують отримувати підвищені виплати від Пенсійного фонду. Тим часом, як підрахували «ФАКТИ», всього на виплати приблизно 4100 суддів ПФУ може витрачати близько 5,3 млрд грн.

Так, згідно з даними Пенсійного фонду України, з 10,3 млн грн для українських пенсіонерів 0,04% припадають на довічний утримання суддів, це приблизно 4120 осіб.

При цьому, за даними «Обозревателя», з січня 2022 по січень 2025 року середня пенсія суддів зросла з 90 822 до 107 040 гривень щомісяця.

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Нескладний підрахунок показує, що за середньомісячної пенсії у 107 040 гривень для 4120 суддів, річні виплати становитимуть 5 млрд 292 млн грн. Приблизно в таку суму може коштувати довічне утримання та виплата пенсій українським суддям з боку ПФУ.

Тим часом ПФУ повідомляє, що 52,6% українських пенсіонерів отримують середню пенсію менше 5000 гривень, причому у 26% вона до 3000 гривень, за офіційного прожиткового мінімуму 2920 гривень для працездатного та 2361 гривню для непрацездатного. Середня пенсія в Україні становить 5789 гривень.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», з 1 березня відбудеться чергова індексація пенсій, яка запланована на рівні 10%, тобто її середній розмір зросте приблизно на 500 гривень.

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