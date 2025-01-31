Масштабна індексація пенсій з 1 березня: скільки платитимуть після перерахунку

На відміну від «фальшивої» індексації пенсій, справжній перерахунок виплат заплановано на 1 березня.

У Пенсійному фонді заклали підвищення у розмірі 10%, йдеться у проєкті бюджету ПФУ, який розміщено на сайті Федерації профспілок України.

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«Враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10», — йдеться в проєкті.

Для кожного пенсіонера розмір надбавки буде індивідуальним.

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Зазначимо, індексація залежить від двох показників: темпів зростання зарплат за три роки та рівня інфляції.

Також варто зауважити, що за березневої індексації на певний коефіцієнт буде збільшуватись саме та пенсія, яка розрахована за формулою. Тобто в результаті може вийти, що навіть після підвищення, наприклад, на 8% замість 1230 грн пенсія, яка порахована за формулою, становитиме 1328,4 грн. А платитимуть все одно 2361 грн, нагадує OBOZ.UA.

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Точний розмір індексації буде відомо тільки ближче до березня, коли офіційна статистика підрахує динаміку зарплат та інфляцію. Як відомо, розмір індексації становить суму половини від річної інфляції та половину від динаміки зростання зарплат за останні три роки.

Зазначимо, індексація має «осучаснити» пенсії, які нараховувалися раніше. Тому тих, хто вийшов на пенсію впродовж останніх кількох років, перерахунок не стосуватиметься.

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Крім того, існують ще деякі обмеження. Зокрема, у 2024 році уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення виплат за результатами індексації обмежили 1,5 тис грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. А мінімальне підвищення встановили на рівні 100 грн. Яким буде рішення цього року, поки не відомо.

Нагадаємо, цього року уряд має ухвалити рішення щодо пенсійної реформи та запровадження накопичувальної пенсії, а сама система запрацює тільки з 2026 року.

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