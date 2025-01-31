«Запасного» принца Гаррі викликають до суду: невже депортують

Поки принцеса Кейт Міддлтон збирається відвідати США для того, щоб примирити Вільяма та Гаррі, може статися так, що брат її чоловіка повернеться у Велику Британію раніше.

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Про це пише Daily Mail.



Річ в тому, що у своїх мемуарах принц розповів про помилки юності, пов'язані з експериментами із забороненими речовинами — наркотиками тощо. Потім він виклав ще кілька подробиць цього процесу у прямому ефірі.

Одкровення не залишилися непоміченими, проте тоді їм не надали великого значення. Але тепер, коли після приходу до влади Трампа почалися масові депортації незаконних мігрантів, «активісти» просять ще раз перевірити документи Гаррі.

Адже під час подачі заяви на громадянство США «запасний» мав повідомити про свій «досвід», оскільки американське законодавство не дозволяє «експерименти» з подібними «речовинами».



До того, вже навіть призначено перше судове засідання, а від його результатів може бути ухвалене рішення про депортацію Гаррі. Якщо ж виявиться, що Сассекс згадав про вживання «заборонки», звинувачення у зловживанні можуть бути пред'явлені адміністрації Байдена, яка дозволила його в'їзд до країни.

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Втім, якщо Гаррі все ж таки доведеться залишити США, він, певно, не буде сумувати, адже його стосунки з Меган Маркл, за чутками, і так залишають бажати кращого. До того ж нещодавно опальний принц став багатшим на 12 млн доларів, і зможе не бідувати найближчими роками.

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