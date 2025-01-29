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Поїде до США: Кейт Міддлтон спробує примирити Вільяма та Гаррі

17:23 29 січня 2025
Сассекси та Уельські

Схоже, що рак Кейт Міддлтон змінив її погляди на життя, й тепер вона намагається помирити Вільяма і Гаррі своїм візитом до США. Для Кейт Міддлтон це одна з головних цілей на 2025 рік, пише geo.tv.

За словами джерела, ця мета є «в центрі її думок, коли йдуть розмови про поїздку до Америки».

У повідомленні йдеться, що Кейт сподівається використати будь-який потенційний візит до США як можливість «вилікувати» розбіжності між братами-принцами. У ньому сказано, що принцеса Кейт і принц Вільям не мають наміру конкурувати з Меган Маркл і принцом Гаррі, оскільки планують розширити свою роботу в США.

За даними звіту Комісії з питань благодійності, принц Вільям і принцеса Кейт зібрали в серпні запаморочливу суму від американських донорів. Наступного місяця пара відновила плани Королівського фонду в США. Daily Mail повідомляє, що принц і принцеса Уельські зареєстрували бренд Royall Foundation в американських органах по торговим маркам.

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Кейт Міддлтон поступово повертається до своїх королівських обов'язків після лікування раку. За словами джерела, вона сподівається використати потенційний візит до США для зменшення розбіжностей між братами-принцами.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл намагається оновити свій імідж, а Кейт Міддлтон отримала пропозицію, від якої неможливо відмовитися.

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