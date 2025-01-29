Поїде до США: Кейт Міддлтон спробує примирити Вільяма та Гаррі

Схоже, що рак Кейт Міддлтон змінив її погляди на життя, й тепер вона намагається помирити Вільяма і Гаррі своїм візитом до США. Для Кейт Міддлтон це одна з головних цілей на 2025 рік, пише geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

За словами джерела, ця мета є «в центрі її думок, коли йдуть розмови про поїздку до Америки».

У повідомленні йдеться, що Кейт сподівається використати будь-який потенційний візит до США як можливість «вилікувати» розбіжності між братами-принцами. У ньому сказано, що принцеса Кейт і принц Вільям не мають наміру конкурувати з Меган Маркл і принцом Гаррі, оскільки планують розширити свою роботу в США.

За даними звіту Комісії з питань благодійності, принц Вільям і принцеса Кейт зібрали в серпні запаморочливу суму від американських донорів. Наступного місяця пара відновила плани Королівського фонду в США. Daily Mail повідомляє, що принц і принцеса Уельські зареєстрували бренд Royall Foundation в американських органах по торговим маркам.

РЕКЛАМА

Кейт Міддлтон поступово повертається до своїх королівських обов'язків після лікування раку. За словами джерела, вона сподівається використати потенційний візит до США для зменшення розбіжностей між братами-принцами.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл намагається оновити свій імідж, а Кейт Міддлтон отримала пропозицію, від якої неможливо відмовитися.

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook