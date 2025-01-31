Астрологи вже знають, яким трьом знакам Зодіака найбільше пощастить у лютому. Не є для них таємницею і розташування зірок над кожним зі знаків у перший календарний день традиційно найхолоднішого місяця року.

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Про головні виклики пише Главред з посиланням на індійський езотеричний ресурс.

Овни

Добрі справи, розпочаті сьогодні, можуть забезпечити ваш душевний комфорт не лише у перший лютневий день, а у подальшому. Навчіться контролювати свій розум: «зайві» думки відбирають надто багато часу і впливають не лише на духовний, але й на фізичний стан. А ще варто обмежити (хоча б тимчасово) свої витрати — зараз не час для великих покупок.

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Тельці

Сьогодні ви зможете допомогти у біді комусь з вашого оточення (але попросити про допомогу він має сам). Час сприяє оновленню, а це означає можливість модернізації вашого життєвого простору, або ж повної зміни обстановки, аж до переїзду в інше місто. Ваша подорож в цей день буде неспокійною, але дуже корисною.

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Близнюки

Справи на роботі складаються досить напружено, що може спровокувати стрес. Тому вам напевно знадобиться допомога незалежних експертів, щоб врегулювати проблемні питання. Спробуйте зняти зайве навантаження під час спілкування друзями та рідними, але будьте уважні до їх настрою, щоб не посваритися.

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Раки

Ваше матеріальне становище нині покращується, однак час для реалізації амбітних проектів з великими інвестиціями ще не настав. Душевного спокою поки немає, проте раптова романтична зустріч покращить настрій. Також варто подбати про своє здоров’я — тривожні дзвіночки ігнорувати не варто.

Леви

На вас чекає омріяний вихідний день, наповнений приємними емоціями. Знайдіть час для зустрічі і спілкування з людьми, з якими ви рідко бачитеся. Сьогодні у ваших стосунках можна буде відкрити нову сторінку. А ось витрачати час на непотрібні чи неважливі речі не варто.

Діви

Покращення вашого здоров’я зараз прямо залежить від емоційного стану. Тож викиньте з голови думки про погане і будьте впевнені, що все йде саме так, як належить. Навіть проблеми з грошима або ж владнаються, або ж ви зможете відсторонитися від них. На роботі очікується щільний графік, а адже ви можете отримати невідкладне завдання від керівництва.

Терези

Ваш енергія зараз на піку, тож саме час планувати подальшу кар'єру. Втім, про відпочинок теж не слід забувати, намагаючись балансувати ці сторони свого життя. Існує висока ймовірність знайомства з важливою для вас людиною, тож сьогоднішній вечір може стати найкращим у вашому житті.

Скорпіони

Розпочніть свій робочий день раніше, аби звільнити певний час увечері. Людина, яка так давно позичала у вас гроші, що ви вже й забули про цей борг, нагадає про себе і поверне позичене. Не вимагайте процентів, але занотуйте собі, аби надалі таких сум ви не позичали. Душевний спокій важливий, тому зірки радять пообіді відвідати парк, набережну або храм.

Стрільці

Тим, хто має власний бізнес, варто бути особливо уважними, аби не зазнати збитків. Тим же, хто не впорається з цією нелегкою справою, доведеться витратити накопичені гроші, щоб врятувати свою справу. За сприятливих умов у вас буде контрастний день, але світлим променем серед темряви стане безкорислива підтримка друга чи подруги.

Козороги

Ваша особиста фінансова криза добігає кінця, і вже незабаром ви зможете отримати необхідні кошти, причому з різних джерел. Зробити правильний вибір допоможе батьківська порада. А сьогодні ви підтвердите своє щире переконання, що хороші друзі, як і батьки, ніколи вас не покидають.

Водолії

Досягти бажаного результату буде можна через надзусилля. Але напружена ситуація на роботі не буде вічною, тож і ви скоро зможете видихнути з полегшенням. Єдине, що заважатиме повній гармонії — це дрібне непорозуміння з друзями, яке ви швидко владнаєте під час найближчої зустрічі.

Риби

Починайте готуватися до недільної вечірки з колегами, аби захопити всіх своїм креативом і зміцнити авторитет. Втім, саме там ви можете отримати несподівану пропозицію роботи від конкурентів вашого боса. Не поспішайте погоджуватися одразу — спершу ретельно вивчіть запропоновані умови. А поки що забудьте про всі свої турботи і дозвольте своїй творчій стороні взяти гору.

Наостанок радимо ознайомитися також з розкладом Таро на 1 лютого.

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