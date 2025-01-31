Величезне виснаження: Холостяк Олександр «Терен» звернувся до мережі

Герой тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк», ветеран війни Олександр «Терен», який зізнався, чому пішов на шоу, звернувся до своїх підписників. На сторінці у соціальній мережі Олександр виклав розлогий пост про те, чому довго не виходив на зʼвязок. Виявилось, що хлопець відновлювався після участі у реаліті та став писати свою другу книжку. Нагадаємо, переможниця шоу Інна Бєлєнь раніше розказала про складні стосунки з «Тереном».

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«Після участі в проєкті я зіткнувся з величезним емоційним, моральним та фізичним виснаженням, — написав Сашко. — Цей проєкт став для мене випробуванням, але й подарував багато важливих уроків. Однак, чесно кажучи, після нього мені знадобиться ще багато часу, щоб знову знайти баланс і прислухатися до себе».

«Терен» додав, що настав час реалізувати свою мрію про книгу.

«Тепер я повністю зосередився на цьому творчому процесі, — розповів Холостяк. — Це не лише про написання текстів — це пошук себе, занурення у свої думки, переживання та ідеї, які я хочу поділити з вами».

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Сашко додав, що він не зник, а просто шукає нові сенси. Але підписників на його сторінці більш за все цікавили його відношення з Інною.

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«Де Інна?» — поставили питання Сашкові, на яке відповіла сама дівчина.

«Я тут, — написала Інна. — Запрошую всіх здати кров завтра в Києві».

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«Навіщо було йти на проєкт, якщо таке виснаження?» — дивувалися підписники.

«Ви, коли ступаєте на нову дорогу, завжди знаєте, як і чим вона закінчиться?» — відповів «Терен».

«Цікавих вам творчих мандрів, — побажали ветерану. — Це цілий світ. Зичу вам завжди на цьому шляху обирати себе. Чекатиму другу книгу і повернення з цієї творчої подорожі».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» учасниця «Холостяка» розповіла про кохання після проєкту.

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