Терен зізнався, навіщо йому потрібний був проект «Холостяк»

Герой 13-го сезону романтичного шоу «Холостяк» — ветеран Олександр Будько («Терен»), який погодився на участь в проєкті не лише для того, аби знайти кохання, але й змінити ставлення людей до ветеранів війни, у тому числі й з інвалідністю, розповів чи все вдалося зробити так, як він хотів.

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В інтервью BIHUS Info він нагадав про опитування Starlight Media щодо сприйняття українцями людей з інвалідністю, яке проводилося як до початку, так і після завершення 13-го сезону шоу. Втім, другі дані наразі ще не оприлюднені — це має відбутися невзовзі, і тоді буде зрозуміло, чи змінилася за цей час думка людей.

«Те, що хотів донести я, я проартикулював і показав. Чи вдалося це сприйняти людям, це вже інше питання. Те, що я бачу, на жаль поки що (без цієї статистики) не виправдало моїх очікувань», — сказав Олександр. За його словами, фанати шоу, як і зазвичай, більше уваги приділяли «побутовим» моментам, як одяг та прикраси учасниць «Холостяка», ніж соціальним.

Щодо цілей, які перед собою ставив «Терен», то, за його словами, у певній мірі він їх досяг.

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«Цілі були донести соціальні меседжі — про людей з інвалідністю, про ветеранів, про те, що люди після поранення є бажаними серед жінок, можуть їздити на мотоциклі чи робити що завгодно», — сказав ветеран та додав: «Не можна відкинути й тот факт, що я очікував знайти когось в проєкті. Адже це проєкт про кохання. Очікування були — з цим я і йшов».

Ведуча запитала у Олександра, чи справилися його очікування, на що він відповів коротко: «Як ви бачите».

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Нагадаємо, що обраницею «Терена» стала Інна Белень, яка нещодавна дала інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну, на якого розізлився Олександр Будько. Це сталося після того, як Дьомін, говорячи про російську агресію, сказав, що до початку широкомасштабного вторгнення не сприймав це як війну.

Фото зі сторінки «Терена» у соцмережах

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